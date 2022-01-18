Дакар-2022 в Саудовской Аравии: Итоги первого ралли-рейда года.

Третий ралли-рейд, известный еще заездами африканской пустыней и финишем в столице Сенегала, проходит полностью в одной стране, а именно в Саудовской Аравии. И это приводит не только к необходимости применять кольцевой маршрут, но и регулярно кружить вокруг одного большого города в течение одного, а того и двух дней подряд, как в случае с Эр-Риядом. К четырем таким кругам в первой части маршрута добавились еще два круга – к концу.

В категории автомобилей Себастьен Лёб должен был сделать что-то невозможное, чтобы догнать Нассера Аль-Аттию. Со старта СД7 экипаж Леба в паре с бельгийским штурманом Фабьеном Луркеном задали приличный темп, пока за 50 км до финиша самого длинного участка (402 км в целом) оказалась проблема с давлением топлива. Пришлось немного сбросить. 5 отогранных минут у Toyota GR DKR Hilux Аль-Аттии и Матье Бомеля было мало. Крупнейшим зрелищем стала авария в стиле Ванагаса для грузовика №523: International Scania LoneStar подбросило несколько раз на гребнях песков, из-за чего болид совершил несколько переворотов. С экипажем в составе нидерландцев Маурика ван ден Хювела, Мартийна ван Роойя и Вилко ван Оорта все хорошо.

На следующий день Лёб продолжил атаковать, но получил прокол, после чего остановился для замены колеса. Замененное колесо экипаж обязан убирать с собой, однако второй день подряд левая панель кузова BRX Hunter T1+ получила повреждение, из-за чего колесо было потеряно на допе. Сам экипаж получил штраф, который на борьбу не повлиял. Нассер повезло, что также обошелся проколом передней левой покрышки и отказом заднего привода всего за 50 км до финиша при общей дистанции в 395 км. В таких условиях экипаж Toyota Gazoo Racing был рад проиграть всего 7 мин своим непосредственным соперникам из программы Prodrive. Для Audi Q Motorsport и Маттиаса Экстрема с Эмилем Бергквистом СД завершилась триумфом. Швед проводит свой второй марафон Саудовской Аравией и первый в основной автокатегории. И вот – первый успех на допе. По словам Матиаса, целью был просто финиш в Джидде и накопление опыта, но никак не выигрыш дня.

Новым опытом для Чемпиона Мира World RX стало открытие канала И с этим шведы справились, проехав 287 км на 2 минуты медленнее соперников, имевших ориентир впереди себя. Наконец-то о себе напомнил южноафриканец Жиниель де Вильерс. С помощью заметок Дэнни Мерфи победитель-2009 одержал 18 побед на СД. А успех Toyota Gazoo Racing подкрепили Генк Латеган с Бреттом Каммингсом (менее экстремально, чем во время выигранной СД первой недели, наверное, потому и проиграли 9 секунд в день) и лидеры зачета.

5 штрафными минутами Нассер и Матье отличились на следующем, 375-километровом участке – из-за непристегнутого пояса безопасности катарца в момент старта авто. Неудача, также не особо пошатнувшая первую позицию гонщика в зачете. Но наконец-то своих поклонников порадовал «Мистер Дакар» Стефан Петерансель. Для француза – еще одна выигранная СД за 34 года выступлений на марафоне. Хотя однажды этот пилот не выиграл ни одного СД, но стал победителем последнего «Ралли Дакар» с соответствующим городом на финише. Собственно, этим Петерансель будет отличаться от остальных современных гонщиков марафона. Ибо кто бы ни побеждал последние 13 изданий, эти победы к африканским золотым бедуинам будет добавлять только он.

Хотя Стефан и не соперничал уже ни за что, последние два дня прошли в относительном покое. Карлос Сайнс и Лукас Крус довели добычу Audi RS Q e-tron до четырех выигранных допов участком в 346 км, а в пятницу и Латеган Каммингсом не страховали, следуя сразу за лидером команды, как накануне, но и для себя быстрее промчались финальные 164 км. Чтобы на финише Нассера Аль-Аттию и Матье Бомеля поздравить с победой. Четвертая с тремя командами для катарца. Для бренда Toyota и модели Hilux этот успех стал номером два, после 2019 года – финального в Южной Америке. Француз Матье Бомель выигрывает с Нассером в третий раз. Себастьен Лёб повторяет свое лучшее американское достижение, финишируя вторым. И, что интереснее, в зачете пилотов W2RC он проигрывает лишь один балл Аль-Аттия, поскольку ровно в половине случаев был на трассе быстрее соперника. А впереди еще 4 этапа нового Чемпионата Мира. Язид Аль-Раджи также стабильно провел гонку и вместе с британцем Майклом Орром достиг подиума – впервые для представителей Саудовской Аравии. Гонщики выступали на Toyota Hilux команде Overdrive. Девятое место фактически новичков – Маттиаса Экстрема/Эмиля Бергквиста и Audi RS Q e-tron делают именно этот коллектив угрозой лидерам в следующий раз.

Относительно остальных зачетов. Десятый доп вывел из претендентов на победу в мотозачете действующего обладателя трофея – аргентинца Кевина Бенавидеса. Британец Сэм Сандерленд только на предпоследнем допе марафона вырвался в лидеры и получил для себя вторую с 2017-го, а для такого бренда как Gas Gas – первую победу на Дакаре. Это если забыть, что сам байк 450 Rally Factory Replica является тем же, что и австрийский KTM – 18-кратный победитель марафона. Или теперь уже 19?

Кто точно в 19 раз выигрывает, то это единственная профессиональная команда среди грузовиков. КамАЗ-Мастер соревновались исключительно между собой. На востоке Praga V4S DKR Алеша Лопрайса четвертое место также отошло к состоянию этого коллектива. А победителями стали Дмитрий Сотников/Руслан Ахмадеев/Ильгиз Ахметзянов – этому экипажу второй год нет равных. Также создается впечатление, что даже среди напарников именно они становятся ориентиром всех остальных. В противостоянии же нового авто и предшественника, именно новое поколение К5 принесло дубль.

Эмоциональным оказался победный финиш Александра Жира на Yamaha YFZ 700 в зачете квадроциклистов. Дело в том, что отец Алекса стал вообще первым райдером, добравшимся до финиша в данной подгруппе мототехники. И теперь гонщик только сожалеет, что не может разделить с ним свой триумф 25 лет спустя.

Среди легких прототипов успеха добились представители команды Маттиаса Экстрема. Первыми были чилийцы Франциско Лопес Контардо из Хуаном-Пабло Винагре на Can-Am XRS. Сам победитель отметил, что в прошлый раз для победы ему пришлось атаковать, а теперь все прошло спокойно. Напарники Себастьян Эрикссон и Воутер Росегаар проиграли более 51 минуты. Для шведа Эрикссона этот марафон стал первым, но победитель одного из этапов World RX уверенно проехал гонку с опытным нидерландским штурманом. Несмотря на потери времени, победительница финального этапа Extreme E испанка Кристина Гутьеррес смогла вернуть себе третье место. А помогал ей француз Франсуа Газале и техника OT3 – 01. Особенно поработали американец Сет Квинтеро и немец Деннис Зенц – у них 12 выигранных из 13 дней. И только неудача на следующий день не дала возможности стать триумфаторами зачета. Но рекорд еще Пьера Лартига и Мишеля Перена из Citroën ZX Rallye-Raid по количеству выигранных допов для одной категории превзойден.

Победителя и серебряного призера в SSV разделило всего 2 мин и 37 секунд. Американец Остин Джонс и бразилец Густаво Гужельмин воспользовались проблемами с электричеством у напарников – единственного гонщика-легенды (10 стартов и больше) зачета Герарда Фарреса и его штурмана Диего Ортеги. Оба экипажа выступали на Can-Am XRS South Racing. Не менее интересны здесь дебютант Рокас Бацюшко – 22-летний литовский ралли-кроссмен выиграл два из трех финальных дня и вместе с испанцем Ориолем Меньей достиг подиума на Can-Am Maverick XRS. Украинцы Евгений Ковалевич и Дмитрий Циро опередили австралийских раллистов Молли Тейлор и Дейла Москатта. Для победительницы Extreme E и нашего Евгения этот Дакар был дебютным, но менее титулованные наши ребята отыграли 24 с половиной минуты. Техника марки Can-Am также использовали оба экипажа.

Отдельно следует выделить вторую подряд победу литовца Арунаса Гелажнинкаса в зачете Original by Motul на KTM 450 Rally Replica – зачете, в котором райдеры выступают без всякой поддержки, то есть один на один со своим байком и условиями на трассе.

Победу для Toyota одержали французы Серж Моно и Флоран Друльон на Land Cruiser HDJ80 в зачете классических авто, выпущенных до 1999 года. Хотя украинским болельщикам гораздо приятнее стали факты выступления и финиша украинского трио – Сергея Малыка, Любомира Шумакова и Сергея Мартовенко на Renault Kerax 420DCI, подготовленного STA Competicion. Финиш – это уже успех, а дальше будет!

Конечно, ралли-рейд в Саудовской Аравии завершен. Жаль, что не без опасного теракта, лобового столкновения и даже трагического эпизода для водителя техники PH-Sport Квентина Лавалле. И вряд ли это шаткое положение саудовского полуострова по поводу проведения ралли-рейда в следующие два года. Но и соревнование, которое действительно будет финишировать в Дакаре, тоже должно состояться. В этом году проведение Africa Eco Race по классическому маршруту запланировано в марте.

PS: Украинские же спортсмены вернулись в воскресенье и были встречены фанами в аэропорту «Борисполь».