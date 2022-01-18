Aston Martin готовит новый кроссовер – он будет самым мощным в мире

Ожидается, что отдача мотора будет на уровне 725 л.с.

Популярность кроссоверов на рынке не утихает, поэтому производители продолжают наполнять тот сегмент новыми моделями. Aston Martin также не остался в стороне и готовится презентовать высокопроизводительную версию DBX.

Новинка, по словам британского производителя, станет «самым мощным в мире роскошным кроссовером». Официальная презентация модели состоится 1 февраля, а пока компания опубликовала короткое видео, частично показав колесные диски, кузов и интерьер автомобиля. Также прозвучал довольно громкий звук выхлопа, характерный для автомобилей этой марки.

Напомним, что стандартный Aston Martin DBX оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Также есть вариант с гибридной силовой установкой на базе шестицилиндрового агрегата от Mercedes AMG с отдачей 435 л.с. (520 Нм). Относительно «заряженного» DBX S пока официальных данных нет. Однако инсайдеры утверждают, что он получит 5,2-литровый битурбированный двигатель V12 на 725 л.с. Агрегат позволит новинке составить конкуренцию Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga Speed.