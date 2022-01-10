«Дакар-2022» в Саудовской Аравии начинает автоспортивный сезон-2022

Всего 12 дней прошло от завершения серии Extreme E и до начала нового испытания. И всего 12 дней на отдых и подготовку были у Себастьена Лёб и Кристины Гутьерес, Карлоса Сайнса и Лайи Санс, Маттиаса Экстрем и Молли Тейлор перед стартом новых испытаний для себя.

В общей сложности 750 участников, пилотов, штурманов и механиков в экипажах было заявлено к участию в 44 издании знаменитого ралли-рейда, среди которых 209 новичков, 130 легенд, за плечами которых 10 и более выступлений, 34 райдера без поддержки команд в зачете Motul и 6о женщин. 315 участников вошли в Dakar Classic – соревнования на авто и грузовиках до 1999 года выпуска. А еще 5 транспортных средств попали в открытую категорию, которую пока организаторам не удалось выделить в свой зачет.

Среди автомобилистов 3 такие машины выставила Audi Q Motorsport и одну – GCK Motorsport Герлена Шишери. И на первом же зачетном отрезке 1 января француз поймал проблемы с электрической составляющей своего электромобиля GCK Thunder, а соответственно если какие-то надежды на подиум и были до этого, то мгновенно развеялись перегоном между Джиддой и Хаилем (скоростной участок в 19 км). Первым на боевой участок выехал именно Audi RS Q e-tron под управлением победителей Стефана Петеранселя и Эдуарда Буланжа. Фактически, болид представляет собой электрогибрид: двигатель внутреннего сгорания продуцирует энергию для батареи, а та, в свою очередь, питает электромоторы на передней и задней оси, что оставляет преимущество электрического привода – возможность использования всех 100% тяги со старта. На первых километрах Петерансель/Буланж пытались держаться в десятке. Себастьен Лёб, стартовавший с новым штурманом, бельгийцем Фабьеном Луркеном, напротив, хотел на своем BRX Hunter T1+ как можно лучше преодолеть квалификацию. Но лучше это получилось у действующих обладателей Кубка Мира по ралли-рейдам – Нассера Аль-Аттии и Матье Бомеля на Toyota GR DKR Hilux. Они и опередили второй RS Q e-tron Карлоса Сайнса/Лукаса Круса. И уже после пролога состоялась почти 10-часовая церемония открытия, на которой также присутствовал новый президент FIA Мохаммед бин Сулайем.

После ночного дождя участники преодолевали первый скоростной участок. Альберт Лловера не справился с управлением и опрокинул свой грузовик Iveco PowerStar, когда слишком быстро атаковал дюну. При попытке поставить автомобиль на колеса другим участником, вся передняя обшивка с капотом была сорвана, но экипаж продолжил ралли-рейд. Петерансель потерял шансы на 15 победу (у «Мистера Дакара» по 7 в седле байка и за рулем авто), когда повредил подвеску о камень и потерял заднее левое колесо. С подозрением на два медленных прокола Лёб/Луркен финишировали вторыми. С победой на 333 км СД Аль-Аттия и Бомель стали первыми в истории лидерами W2RC. В зачет Чемпионата Мира за каждый день топ-5 набирают баллы в классификацию.

По дороге из Хаиля в Аль Кайсуму Лёб давил как в финале Extreme E, и потому его экипаж обогнал на допе лидеров. Сам катарец показал второе время, Сайнс и Крус – третье. 338 км маршрута не прошел Петерансель – отказал электродвигатель. Гонка была завершена и превратилась в тесты и помощь напарникам. Обычно экипажи, которые сходят досрочно, если есть возможность восстановить технику, возвращаются в ряды участников и показывают результаты, которые учитываются в Dakar Experience.

Третий день – новые приключения. В зачете легких прототипов (автомобили баги, если хотите) на болиде OT3 Чемпиона Европы и WRC2 Андреаса Миккельсена выходит из строя КПП – остается только третья передача. Лидеры Prodrive также теряют время: поломка трансмиссии в 10 км от старта заставляет весь участок Себастьена Лебу двигаться в режиме 2WD. Себ выглядел разочарованным, потеряв почти 40 мин времени на 368 км, заметив, что теперь сложно будет оказывать давление на южно-африканскую Toyota Gazoo Racing. Нассер Аль-Аттия увидел трудности соперников на трассе и решил не рисковать, сохранив гарантированное лидерство. Звезда Moto GP Карлос Чека опрокинул на крышу MD Rally Sport Optimus в своем дебюте на четырех колесах. Всех омрачил Карлос Сайнс, «электрифицировавший пустыню», как сообщали новости этого дня. Испанец выиграл день и под аплодисменты австрийской X-Raid Свеа Квандта заехал на бивуак. К слову, именно австрийский коллектив готовит и обслуживает Audi RS Q e-tron, как и другую более традиционную технику Mini All4 Racing и Mini John Cooper Works Buggy. Для 59-летнего «Матадора» этот год является 36-м сезоном лучшего раллийного гонщика планеты (согласно опросу WRC 2020) и 802-я выигранная СД на Мировом уровне (началось все на дебютной СД в WRC на «Ралли Португалии-1987» и продолжается до сих пор, за исключением «Дакаров» 2015 и 2017 из-за ранней лестницы с дистанции).

Четвертый отрезок ознаменовался путешествием каравана длинной гоночной дистанцией в 465 км во время движения в Эр-Рияд. Немало огорчений постигло участников, к счастью, пострадала только техника. Второй BRX Hunter Нани Ромы (также равное количество побед в марафоне на мото и авто – по одной) и Алекса Харо Браво потеряли колесо после прыжка и удара. Подобной неудачи “удостоился” и Петерансель. Сам гонщик откровенно говорит, что «какая-то черная кошка преследует его на соревновании». У действующих победителей еще и сломался амортизатор, а пружина разрушила вентилятор радиатора, из-за чего утекла охлаждающая жидкость. Пришлось ждать грузовик с запчастями. Герлен Шишери атаковал гребень так, что опрокинул свой электроболид через переднюю часть. На песчаных участках данный баги не имел достаточного темпа, поэтому француз атаковал, и риск не оправдался. Известный украинским болельщикам литовец Бенедиктас Ванагас совершил наиболее зрелищный кульбит, после чего участие черной Toyota GR DKR Hilux завершилось досрочно – из-за слишком высокой скорости на прямой авто прыгнуло на пустынном холме как на трамплине, а дальше мягкие настройки подвески сделали свое дело. Тройка ведущих экипажей Toyota, Prodrive и Audi проехали СД, уместившись в полуминутном расстоянии между собой. Для Аль-Аттия дополнительным поводом для радости стала 44 выигранная СД на 44-ом «Дакаре» в истории. У Сайнса на одну больше, если что.

В последующие два дня перед отдыхом участники преодолевали круги вокруг столицы Саудовской Аравии. Причем мото/квадроциклистов и автомобилистов распределили по двум разным направлениям, а на следующий день райдеры/гонщики поменялись маршрутами. Суммарно за два дня было запланировано 769 км для всех категорий, пока на второй день не оказалось, что наездники не смогут проехать по следам многотонной техники. Но в первый день дорожка была пригодна для мотокатегории, где произошло еще одно событие – гонщик Moto GP Данило Петруччи стал исторически первым участником мото Гран При, который записал в свой актив выигранный день (фактически, повторив достижения недавнего именинника Жаки Икса, также присутствующего в качества зрителя в этом году), при этом итальянцу посчастливилось избежать лобового столкновения с верблюдом. Лёб/Луркен и Аль-Аттия/Бомель весело проводили время на первом круге Эр-Рияда, когда на протяжении 200 км то один, то другой обгоняли соперника. Этот день остался за Супер Себом, а по набранным баллам в W2RC он сравнялся с катарцем. После финиша допа оба пожали руки друг другу. Второй круг не так положительно завершился для французов, когда они заблудились и потеряли 15 мин времени и второе место в гонке. Вторыми на половине марафонского пути числились Язид Аль-Раджи и Майкл Орр. Их Toyota Hilux Overdrive останавливалась на 11 мин для оказания помощи Mini Cooper другого саудовца Ясира Сеайдана. Это время было компенсировано экипажу. Порадовал украинцев момент с титром по поводу Майкла Орра: во время обзора СД6 британца подписали UKR, словно намекая на его титул чемпиона Украины по ралли-1999, когда он ассистировал Василию Ростоцкому на Ford Escort WRC под наставничеством Чемпиона Мира Стига Блумкви. Еще интереснее, что ни открытая дверца, ни прокол покрышки, ни даже неполадки с давлением горючего не спасли пятый спецотрезок от выигрыша Хэнка Латегана и Бретта Каммингса из Toyota Gazoo Racing. А перед самым отдыхом отработали во славу ребята, которые были в тени до того: третьи экипажи BRX Hunter команды Дэвида Ричардса и Audi RS Q e-tron австрийской X-raid (как бы они ни подписывались заводскими инициалами). Аргентинец Орландо Терранова впервые за семь лет выиграл СД, ему в этом помогал испанский штурман Даниэль Оливерас Каррерас, Экстрем/Бергквист финишировали следом. В Чемпионате Мира Аль-Аттия на два очка опережает Леба (20 против 18), Аль-Раджи впереди Ромы (14 против 12). Конечно, это только промежуточные результаты, поскольку вся основная борьба еще впереди.

Если упомянуть остальные категории, перед второй неделей соревнований, победитель-2017 Сэм Сандерленд на Gas Gas 450 Rally (другое название байка КТМ) лидировал в зачете мото, а Александр Жиру – среди квадроциклов. Для легких прототипов темп задавала команда Матиаса Экстрема на Can-Am: модель XRS под управлением Франциско Лопеса Контардо и Хуана-Пабло Винаре, в полчаса от которых отставал Maverick X3 ралли-кросмена Себастьяна Эрикссона и Воутера Росегаара. Кристина Гутьерес из Франсуа Казале проигрывала более 2 часов на третьем месте с техникой OT3. Среди SSV господствовали бразильцы Родриго Луппи де Оливейра и Майкель Жусто, пока на подобном XRS Can-Am общий язык находили австралийцы Молли Тейлор с Дейлом Москатом и украинцы Евгений Ковалевич/Дмитрий Циро.

В грузовом зачете (или авто Т5) в этом сезоне соперничество КамАз-Мастер могут составить разве что собственные экипажи. И пока две модели 17-й модификации (кабина К5, кузов напоминает «горбатый» одессита Виктора Московских – первого победителя команды на соревнованиях-1996) камских машин опережают 2 предыдущие версии. Лидируют действующие победители – Дмитрий Сотников/Руслан Ахмадеев/Ильгиз Ахметзянов.

И, наконец, дебютный марафонский опыт на грузовике Renault Kerax 420DCI получает еще один украинский экипаж во главе с Сергеем Малыком, Любомиром Шумаковым и Сергеем Мартовенко, представляющим команду Киевского городского автомотоклуба на классических автомобилях.

Мы пожелаем им удачи и безопасного финиша всем участникам 14 января в портовом городе Джидда.

P.S.: А первая неделя нового года также отметилась продолжением борьбы во французском чемпионате e-Trophée Andros на трассе Исола 2000 и первым этапом Чемпионата Швеции по ралли в Бодене. В обоих случаях среди победителей и призеров были известны далеко за пределами своих стран спортсмены.