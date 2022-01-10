Электрокроссоверу Volkswagen ID.4 увеличат запас хода – как это скажется на стоимости

Также электрокар обзаведется бюджетной версией

Volkswagen вывел на рынок электрический кроссовер ID.4 в конце 2020 года. Он отлично зарекомендовал себя, а в минувшем году даже был признан лучшим автомобилем в мире. Для того, чтобы модель и дальше была конкурентоспособной, производитель анонсировал масштабное обновление.

Рестайлинг электромобиля будет проведен в два этапа – в 2022 и 2023 годах. Изначально VW ID.4 заменят батарею на более емкую, что позволит ему проезжать на одном заряде больше 420 км, которые есть сейчас. Также электрокару обещано мощное бортовое зарядное устройство на 135 киловатт.

Позже, посредством беспроводного обновления, в оснащение модели добавят функцию автоматического удержания в полосе движения и систему Plug and Charge, которая упрощает зарядку на станциях быстрого тока. Внешность электрокара трогать не станут. Конечно изменения сказались на стоимости электрокара. Цены вырастут на 765 долларов на все комплектации.

В 2023 году ID.4 заменят аккумуляторные блоки LG на те, что выпускаются компанией SK Innovation. Они отличаются большей надежностью. Также переработают интерьер, добавив в него современную переднюю панель и консоль. Производство электромобиля намерены расширить, добавив еще одну линию на заводе в Чатануге (штат Теннесси, США). Финальным акцентом в обновлениях станет появление бюджетной версии. Ее стоимость и характеристики пока не раскрывают.