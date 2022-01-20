e-Trophee Andros. Валь Торанс: Первые лидеры нового сезона

Трасса горнолыжного курорта Валь-Торанс приняла первый и второй этап 33-го сезона и 3-го полностью электрического в снежно-ледовой серии Andros Trophy. Этапы состоялись в декабре, но соревнования касаются 2022-го автоспортивного сезона. А на французскую гоночную дисциплину следует обратить внимание потому, что:

а) это одна из немногих кольцевых гоночных серий;

б) в соревнованиях используется полностью электрическая техника;

в) в состав пилотов обязательно входят звезды мирового масштаба.

К последним можно отнести ралли-кросмена и действующего чемпиона e-Trophee Andros Жана-Баптиста Дюбура, Романа Грожана, детей бывших гонщиков Formula 1 Николя Проста, госпожи Марго Лаффит и Орельена Панис, вместе с которыми еще и сам Оливье соревнуется, и двукратного победителя сезонов Мирового туринга WTCR Яна Эрлашера, который также является племянником турингового Чемпиона Мира Ивана Мюллера. А еще сюда можно добавить успешного в прошлом картингиста Дориана Бокколаччи.

Сама же трасса, длиной 760 м, расположена на высоте 2200 метров над уровнем моря, из-за чего ее считают самой высоко расположенной трассой в Европе.

Финал первого дня топового класса Elite Pro проходил в сумерках из-за искусственного освещения и света фар автомобилей. Среди 14 пилотов за две сессии квалификаций требовалось определить участников двух финалов. В утешительном – за 8-14 места Дориан Бокколаччи на Audi A1 выиграл стартуя с поула, в то время как Роман Грожан на электромобиле GDM Pellets остался предпоследним.

В главном финале развернулась интересная борьба между Жаном-Баптистом Дюбуром и Натанайолем Бертоном. Фактически гонщики распределили первый ряд, получив первые два места первой квалификации. По сумме баллов двух серий заездов в финал также попали Оливье Панис и Ян Эрлашер, Николя Прост и Орельен Панис, а на последнем четвертом ряду расположился Оливье Перно.

На стартовых метрах определенный отрыв себе обеспечили Дюбур и Бертон, причем Натанайоль активно толкал в задний бампер “единичку” Renault Zoe. Иногда гонщики даже боком ехали параллельными курсами. На втором круге Эрлашер подбивает Оливье Паниса, самому победителю Гран-При Монако 1996 года удается продолжить заезд невредимым. Некий Dupessey AS01 Эрлашера продолжил с сорванным передним правым крылом, в то время как Перно объехал застрявших в правой шпильке Проста и Орельена Паниса. В последствии Audi A1 последнего вынужден был прекратить заезд. Желтые флаги никак не отразились на продолжении борьбы. Достаточно интересно, что Бертон отстал на 1,3 секунды от Дюбура впереди, чтобы добавить темп своему авто. И это удалось. В определенных моментах гонщику приходилось раскачивать свой Peugeot e208 на прямых, когда Дюбур выбирал оборонительный стиль пилотажа с более медленным входом в повороты. Причин следить за другими гонщиками у операторов из-за такой интриги впереди не было. Разве что Прост смог обогнать как Andros Sport AS01, так и поврежденный болид Эрлашера, финишировав всего в 0,3 секунды за Forestier Racing Оливье Госпожи. Отчаянную попытку атаки под пристальным наблюдением из боксов Романа Грожана Бертон предпринял в начале последнего, шестого круга, однако это никак не изменило расположение пилотов. Жан-Баптист Дюбур и Saintéloc Racing с победы приступили к защите титула.

И совсем по другому сценарию состоялся финал во второй день. Снежило так же, но события происходили при дневном свете. Орельен Панис завоевал поул в финале во время первой квалификации. Ян Эрлашер во второй попытке сумел сдвинуть со второго места Натанайоля Бертона, к которому на второй линии стартового поля присоединился лидер сезона Дюбур. Дориан Бокколаччи, Кристоф Ферье и Роман Грожан были успешнее предыдущего дня, чем заставили в утешительный финал отправиться Оливье Паниса и Николя Проста. Как раз Николя и выиграл заезд за восьмое место, финишировав впереди Оливье Перно и старшего Паниса.

Младшему никто не помешал со старта только наращивать отрыв от соперников. За шесть кругов единственным гонщиком, отметившимся опережением соперника на трассе, стал Грожан. Призер 10 Гран-при на своем GDM Pellets финишировал шестым, чем последнее место оставил Métropole Nice Ферье последним в заезде. Победа Паниса подняла его на четвертое место в зачете со 116 баллами. Эрлашер финишировал вторым и остался впереди в турнирной таблице (117 очков). С Бертоном все наоборот: третье на финише и второе в сезоне (119). А лидером остался Жан-Баптист Дюбур (121), несмотря на финиш четвертым во второй гонке.

P.S.: Что касается самого электромобиля Renault Zoe лидера сезона, суммарной мощностью обоих двигателей 340 л.с., по ливрее он очень напоминает новатора Formula 1 1977 года – турбированный Renault RS01…