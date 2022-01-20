Brabus превратил Mercedes-AMG G-class в очень черный пикап мощностью 790 л.с. (фото)

Пикап на 690 мм длиннее стандартного внедорожника

Немецкое тюнинг-ателье Brabus специализируется на доработке автомобилей концерна Daimler. Чаще всего они представляют проекты на базе культового внедорожника Mercedes-AMG G63. На этот раз специалисты превратили его в пикап с полуметровым клиренсом.

Модификация получила название Brabus 800 Adventure XLP Superblack и по сути является спецверсией экстремального пикапа Adventure XLP, представленного тюнерами в 2020 году. Помимо грузовой платформы он отличается от стандартного G63 второго поколения увеличенной на 690 мм длинной кузова (без учета запасного колеса она составляет 5310 мм) и дорожным просветом, который равен 490 мм.

Также модели досталась особая подвеска с бортовыми редукторами, сдвоенные патрубки выхлопной системы с красными акцентами и гигантские 22-дюймовые колеса, обутые во вседорожные шины. Кузов пикапа окрашен в глубокий черный цвет и имеет множество деталей, изготовленных из углеродного волокна. Салон отделан черной перфорированной кожей, а в качестве декора использованы детали из углеволокна и темного хрома.

Под капотом утилитарного AMG G63 установлен 4,0-литровый битурбированный двигатель V8 мощностью 790 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Этот агрегат позволяет набирать первую «сотню» за 4,8 секунды и достигает максимальной скорости, которая ограничена электроникой на отметке 210 км/ч. Стоимость и тираж пикапа не озвучиваются тюнерами. Вероятно, цену раскроют только потенциальным покупателям.