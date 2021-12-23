Extreme E. Икс При Юрском периоде: Себастьен Лёб ярко завершает сезон

Настоящие «динозавры» автоспорта собрались на финальный этап сезона в Дорсете – юго-западное побережье Соединенного Королевства. Лодка Святая Елена доставила 9 электровнедорожников в финальную точку назначения – танковый полигон. В отличие от лесных пожаров Сардинии теперь экологический вопрос касался фауны, а именно уменьшения биоразнообразия из-за уменьшения природных экосистем для взаимодействия между биологическими видами. В частности, в самой Великобритании популяции видов составляют всего 50%, в то время как допустимая норма – 90%.

Автоспортивная программа этого уик-энда напоминала Гран При Монако. В четверг гонщики и гонщицы потренировались, а в пятницу был выходной. Все это потому, что в четверг вечером состоялась Церемония Награждения FIA по итогам года. И ряд спортсменов должны были присутствовать в парижском Лувре.

Льюиса Хэмилтона, очевидно, это не касалось, поскольку сам самый успешный гонщик Formula 1 отсутствовал на официальной церемонии. Более того, новоиспеченного Сэра Хэмилтона не было заметно и в Дорсете, где у его команды Team X44 оставался шанс на получение первого в истории титула Чемпионов Extreme E в борьбе с Rosberg X Racing Нико Росберга. Ситуация чем-то напомнила события очного противостояния гонщиков в 2016-м, когда один выиграл гонку Гран При Абу-Даби, а другой точно знал, какой результат на финише его удовлетворит для получения чемпионства. Но теперь переключаемся на Extreme E.

Из-за нетрадиционно короткой трассы в 3,85 км организаторы предложили 3 круга во время каждой сессии. Первый пилот участник заезда ехал два круга, второй – заключительный. Сама трасса была грунтовой и мокрой, из-за чего во многом напоминала допы валлийского ралли WRC. Первое быстрое время в квалификации 1 установили Маттиас Экстрем и Ютта Кляйншмидт из команды Abt Cupra – 9:24.113 сек. На сложной скользкой и грязной трассе первую ошибку допустила Микаэла Алин-Коттулински после трамплина шведка налетела на щиты, установленные вдоль трассы и получила штрафные секунды. Интересный момент произошел при участии уже 4-кратного Чемпиона Мира по ралли-кроссу Йохана Кристофферсона: гонщик нашел на трассе камень, который от его колеса попал в дрон с камерой. Невероятная точность от спортсмена из шведского города Арвика. Молли Тейлор своим финишем перекрыла результат команды Экстрема-Абта. Во время своей зачетной попытки на болиде Карлоса Сайнса открылась дверца, на закрытие которой испанец потерял время. И даже несмотря на это, испанец завершил смену лидером квалификации. Поддержать почин напарника не смогла Лайя Санс. Она потеряла несколько секунд, из-за чего Acciona-Sainz проиграли Rosberg X Racing 0,85 секунды. Осталась Team X44. И за дело взялся Себастьен Лёб. Француз прыгал боком и вгрызался в колею внутри поворотов – сразу был заметен стиль 9-разового Чемпиона Мира WRC. Увеличивать преимущество команды продолжила Кристина Гутьеррес, которая временами ехала на двух колесах. Под финиш пилотеса немного потеряла темп, но не настолько, чтобы отдать самое быстрое время в Q1 – 9:19.985 сек.

На своей попытке у Q2 Ютта Кляйншмидт выбрала ложную дорожку на развилке. Возвращаться пришлось из-за довольно глубокого водяного препятствия, да еще получить 5 секунд штрафных. Маттиас Экстрем немного улучшил картину в самое быстрое время на супер-секторе или «вызове тяги», за который можно получить дополнительно 5 баллов. Интересный эпизод возник у Джейми Чедвик, которая отлавливала Odyssey 21 Veloce Racing. И британской гонщице это удалось, в отличие от того, что устроил Стефан Сарразен в прошлый раз в Сардинии. На этот раз у француза не было такой возможности, поскольку второе место за рулем занял рейдовик из Южной Африки – Ланс Вуллидж. Полностью обновленному составу пилотов ничего не помешало перехватить промежуточное лидерство у более опытных коллег по серии. Всерьез за дело взялись в команде Дженсона Баттона – JBXE. Алин-Коттулински и Кевин Хансен улучшили предварительный результат Team X44 на 1 секунду – до 9:18.905 сек. Хорошо ехала свою попытку Кейти Мэннингс, а когда Тимми Хансен попытался улучшить время на супер-секторе – влетел в деревья. Кузов пострадал, но гонщик довел автомобиль производства Spark до финиша. Йохан Кристофферсон потрясающе прыгал на холмах (как в Гренландии) и подобрал лучший результат на «вызове тяги». Rosberg X Racing не превзошли общий результат JBXE, однако по итогам обеих квалификаций остались впереди остальных. Кроме команды Team X44. Гутьерресу не удалось посоревноваться в темпе с Микаэлой Алин-Коттулински, но когда к делу подошел мсье Супер Себ, вопросов не осталось. 9:14.793 сек и дежурные (пятый раз за пять попыток – 100% эффективности!) 12 баллов в зачет. По этому компоненту Кристина и Себастьен получили почетные имена Королевы и Короля квалификаций – 60 баллов за сезон против 53 по этому показателю у Тейлора и Кристофферсона.

В финальной Crazy Race сезона из старта вырвались в лидеры Andretti United с Тимми Хансеном за рулем. На начальных метрах Оливер Беннет получил преимущество над Кайлом Ле Дуком. И пока швед отрывался, два оппонента соревновались между собой. Кайл совершил необходимый маневр в красивом стиле внешним радиусом. У американской команды уже удавалось быть лучшими на супер-секторе в Сенегале, и Ле Дук использовал гипердрайв, чтобы улучшить результат до 51,056 сек. Фото с прыжком болида ala Hummer стало самым зрелищным фото уик-энда. Xite Energy Racing сразу отстали, а потому финальную гонку, как и сезон, закончили на последнем месте. Более всего экипаж запомнился «голливудской» улыбкой Кристины Джампаоли-Зонки на протяжении заездов – ей точно нравилось это действо. Но, откровенно говоря, соперничать со Мировыми звездами было крайне непросто. В финалы коллектив не попал ни разу. Что касается команды Чипа Ганнаси, то Сара Прайс смогла сократить отставание от подопечных Майкла Андретти до 0,46 с, подтвердив славу самой нефартовой команды сезона. Здесь были и столкновения с первым в истории снятием балла с Кайла Ле Дука, но и Островное Икс При, которое должно было подарить третьего победителя в сезоне. Следовательно, Chip Ganassi Racing с минимальным отставанием классифицированы восьмыми, не имея ни одного подиума. Andretti United спасли свои шансы посоревноваться за топ-3 года.

Полуфинал номер один состоялся с участием Team X44, JBXE и Veloce Racing. Кевин Хансен на старте опередил Себастьена Леба и сохранял лидерство на узкой ралли-подобной трассе. Ланс Вуллидж сразу потерял время, заехав «не туда». Конечно, ему, как дебютанту, и Чедвик, которая два предыдущих этапа пропустила для титула в W Series, было бы непросто посоревноваться с топ-командами, но без драматизма на этот раз обошлось. В отличие от разбитых автомобилей Стефаном Сарразеном в Саудовской Аравии во время квалификации и в решающих заездах в Гренландии и Сардинии. Хотя на полуострове Кабо-Верде Сарразен и Чедвик финишировали вторыми из двух автомобилей в финале. В ПФ1 Чедвик финиша досталась третьей, а команда стала 7-й по итогам сезона. Борьба же на трассе продолжалась. Лёб проехал супер-сектор со временем 49,506 сек и догнал Кевина Хансена на финише. Алин-Коттулински раньше Гутьерес начала движение, однако в зоне ограничения скорости 30 км/ч имела невыгодное расположение, и как только шведка смогла приблизиться к испанской гонщице, стартовала и не оставила шансов для опережения. Зная именно нюанс в расположении зон замены пилота, Лёб и Team X44 продемонстрировали просто фантастическое тактическое решение. Шведка продолжила преследование соперницы, но этого было недостаточно – 0,40 сек в пользу коллектива Сэра Хэмилтона. И обе команды британских чемпионов Formula 1 в финале.

ПФ2 представляли не менее именитые спортсмены. Стартовали в один ряд Кристофферсон, Сайнс и Экстрем, а значит, одному из Чемпионов Мира FIA пришлось завершить сезон именно в этой гонке. Кристоферсон и Сайнс использовали преимущества внутренних дорожек. Один швед отрывался, другой искал возможность опередить будущего напарника по Дакару в Саудовской Аравии Сайнса. Это привело к контакту между двумя болидами. Задний бампер Acciona-Sainz с этого момента был вздернут вверх, но без существенных последствий для испанской команды. Маттиас и Карлос выдали настоящий дрэг-рейс на прямой, испанец снова защитился, имея опыт обороны во время «Дакара» с Нассером Аль-Аттией на VW Race. Последующие прыжки «разобрали» всю заднюю панель кузова на «Одиссее» Сайнса и «оторвали» переднюю крышку (если бы ДВС, можно было бы сказать капот). С такими повреждениями и налипанием мокрой грязи шансы Abt Cupra на финал были минимальными. Сезон Маттиас Экстрем и Ютта Кляйншмидт окончили шестыми. Швед в отличной форме, соревнуется всюду, где только возможно: ралли-рейды, электро-туринг, ралли-кросс – а вот его напарница долгое время не имела Международной соревновательной практики. Возвращаясь к заезду, Кристофферсону не удалось подобрать секунды на супер-секторе, а потому преимущество Rosberg X Racing сократилось до 10 баллов. Пока Молли Тейлор везла результат, Юхан отметил, что в финале цель команды – 4-е место – из пяти команд.

В финале Кристина Гутьерес продемонстрировала бешеный рывок со старта для Team X44, Молли Тейлор смогла обогнать Микаэлу Алин-Коттулински. Кейт Мэннингс была неподалеку, а Лайа Санс отставала. На скользких поворотах шведка из JBXE чуть не потеряла электроболид, но обошлось. Возвращаясь на трассу пришлось столкнуться с конкуренткой из Andretti United. Алин-Коттулински удачно оборонилась, а на прыжке еще и догнала Молли Тейлор. В команде помнили, что слишком высоко лучше не прыгать, потому JBXE довольно легко выбрались на второе место в заезде. Кейт Мэннингс в повороте также опережает Тейлор, позади которой на заднем бампере уже и Санс. Неужели Нико Росберг проигрывает Льюису Хэмилтону?

Конечно, нет! На финальном круге дистанции собралась пятерка Чемпионов Мира (в случае с Кевином Хансеном – не всегда в Абсолюте, пока!) у пяти команд с фамилиями Чемпионов Мира (в случае с Майклом – из-за его отца Марио), и каждый знал , что нужно делать. Обычно сами по себе каждый из них является уникальной личностью. Но если говорить о борьбе на трассе, ни один не допустит ошибки, бросаясь в безрассудный маневр. Поэтому все финишировали на местах, которые приняли от своих напарниц. Карлос Сайнс и Лайя Санс финишировали в гонке и сезоне пятыми, разве что в командном зачете Acciona-Sainz уступили Abt Cupra. Здесь сразу сделаем лирическое отступление, что в зачет команд относят все набранные баллы за сезон, а от пилотского отбрасывается один худший показатель, поэтому есть определенные разногласия. Финиш JBXE на втором месте принес третий результат команде Дженсона Баттона, причем наконец-то Кевину можно было не играть в пользу брата Тимми Хансена (в отличие от финала Nitro RX). Третьими финишировали Кейти Мэннингс и Тимми Хансен, что этому экипажу принесло, в свою очередь, пилотское третье место впереди дуэта соперников команды Майкла Андретти.

Победителем этапа наконец-то стали представители команды Льюиса Гэмилтона. Причем экипаж получил максимальный комплект баллов за этап – 42, включавший победу в квалификации (в обоих, если точнее), полуфинале с 5 баллов за «вызов тяги» и в финале. За счет этого Team X44 догнала по количеству баллов лидеров сезона из Rosberg X Racing. В таких условиях срабатывает правило количества побед за сезон. И тут снова Йохан Кристофферсон (просто дважды за сезон – вот это так рекорд!) оказался впереди. Конечно, и Молли Тейлор, и сам швед получили больше баллов, чем Лёб и Гутьерес в зачете пилотов, но акцент в дисциплине с сочетанием элементов ралли-кросса и ралли-рейдов смещен больше на командный зачет. И тут снова пересеклись пути Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона. И снова победил немец финно-шведского происхождения с пропиской в Монако. Но так статью не стоит называть, по крайней мере из-за того, что Льюис Хэмилтон не приехал из-за своей забастовки по отношению к FIA. Нико же продемонстрировал на подиуме все те эмоции, которых, как и 5 лет назад, стоила ему эта борьба.

И в следующем году экстремальный электровызов продолжится. Первая гонка сезона запланирована в Саудовской Аравии (новом автогоночном центре Мира?!) 19-20 февраля. К участникам присоединится McLaren с известными нам Эммой Гилмур и Таннером Фаустом.

PS: Но главным ньюс-мейкером последних дней стал не 7-кратный Чемпион Мира, а неповторимая легенда Мира автоспорта по всем отношениям. Мало того, что Себастьен Лёб добавил к 79 победам и 9 титулам WRC (+ 1 титул – в прообразе JWRC), 6 побед в WTCC (дважды подиум сезона), 2 победы – в World RX (в последнем совместном сезоне обыграл будущего чемпиона Хансена) , и подиумов в Ле-Мане и на Дакаре победу в Extreme E, стало известно, что француз возвращается в WRC с новым для себя Ford Puma Rally1! И пусть в «Монте-Карло» гонщик не обязательно является фаворитом в борьбе за победу №80, в новом Чемпионате Мира по ралли-рейдам W2RC рекордсмен может достичь еще одного Мирового признания. И пусть тогда попробуют все те ребята (Хэмилтон, Кристофферсон, Экстрем, Сайнс, Петерансель, Аль-Аттия, Ожье) догнать. Так держать, мсье!