YASNO расширил сеть быстрых зарядных станций для электромобилей

Четыре новых зарядных станции сети YASNO E-mobility появились в Киеве, Виннице, Николаеве и Одесской области. Мощность каждой – 50+22 кВт. Теперь в сети уже 33 быстрые станции, а объем инвестиций в ее развитие превысил 40 млн грн.

К каждой из новых станций могут подключиться два автомобиля одновременно: один – с помощью порта постоянного тока 50 кВт, другой – через порт переменного тока 22 кВт. Продолжительность зарядки зависит от многих факторов: мощности оборудования, модели автомобиля, температуры воздуха. К примеру, чтобы пополнить заряд батареи Hyundai Ioniq от 0 до 80% (примерно 100-125 км пробега) через порт постоянного тока требуется 30 – 40 минут, через порт переменного тока – 3 – 4 часа.

Новые зарядные станции YASNO E-mobility расположены по адресам:

Киев – просп. Любомира Гузара, 5 (АЗС Shell);

Винница – ул. М. Оводова, д. 51, корп. 2 (ТРЦ Sky Park);

Николаев – просп. Героев Сталинграда, 9Д (METRO);

Одесская область, Овидиопольский район, с. Лиманка – просп. Небесной сотни, 101-м (METRO).

«Мы вносим свой вклад в развитие электромобильности, развивая инфраструктуру для заряжания, повышая уровень сервиса и расширяя географию установки станций. Используем только сертифицированное оборудование европейского производства. Все – для комфорта клиентов», – рассказывает Александр Онищенко, директор по развитию YASNO.