Extreme E. Островное Икс При на Сардинии: Подкрепление статуса фаворитов

Островное Икс При в календаре Extreme E заменило запланированное состязание в Амазонских лесах Бразилии. Тем не менее, этап в Европе также касался экологических проблем, связанных с флорой планеты.

Вспоминая события того уик-энда, имеем привычны две квалификации в первый день соревнований. Достаточно традиционно для первого сезона видеть ошибки в исполнении пилотов команды Rosberg X Racing. Молли Тейлор переусердствовала при атаке одного из поворотов, что привело к опрокидыванию электро-SUV с вершины гребня. Odyssey 21 встал на колеса, а гонщица продолжила движение 7-километровым кругом. Во время съезда с еще одного холма произошло еще одно опрокидывание. Авто потеряло задние кузовные панели, но снова стало на колеса. Сара Прайс из команды Чипа Ганси о камень за маркером разбила заднюю левую часть электроболида, стилизованного под Hummer. Кайлу Ле Дуку выезжать на свою попытку даже не пришлось. Оливер Беннет избежал подобных проблем, когда его автомобиль вылетел за пределы трассы на подбрасывании, и британец вернулся к маршруту. Напарнице Беннета повезло меньше: Кристина “Джи-Зет” потеряла обратную связь от руля, и машину пришлось припарковать. Укрощая болид команды Льюиса Гэмилтона, Кристина Гутьерес совершила разворот на 360 градусов. На своем проезде Себастьен Лёб исправил ситуацию достаточно, чтобы Team X44 очутилась на первом месте. Тимми Хансен потерял радиосвязь со своей командой Andretti United. Команде Карлоса Сайнса пришлось ехать с разгерметизированной задней частью кузова. Это не помешало Лайи Сансу удержать вторую промежуточную позицию. JBXE Дженсона Баттона, Veloce Racing и Abt Cupra устроили отличную борьбу, в которой Стефан Сарразен и Эмма Гилмур лишь на 1,6 секунды превзошли время Кевина Хансена и Микаэлы Олин-Коттулински.

Несмотря на ошибки на трассе в Q2, Джампаоли-Зонка и Беннет смогли довести авто до финиша. Себастьен Лёб атаковал в полную силу, прыгая по бродам, что принесло команде 5 баллов в самые быстрые секунды на суперсекторе в течение двух соревновательных дней. Гутьерес зафиксировала итоговое время на 2 кругах на уровне 10 мин 45.401 сек – почти на 20 секунд успешнее первой попытки. Team X44 выиграли все квалификации в этом сезоне. Победителям арктического раунда – команде Майкла Андретти – удалось улучшить лишь до шестого результата. Олин-Коттулински потеряла контроль в одной из шпилек, а в целом команде Дженсона Баттона досталась седьмая позиция. Стефан Сарразен вообще вывернул переднее правое колесо Odyssey 21, что вынудило досрочно прекратить заезд.

В полуфинале 1 победителям квалификации противостояли команды Andretti United и Chip Ganassi Racing. Со старта Кристина Гутьеррес получила небольшое преимущество над Тимми Хансеном. Борьба продолжилась до контакта, из-за которого болид Team X44 выехал за пределы дорожки, а гонщица, не сбрасывая скорость, налетела на камень. В лидеры вырвался Кайл Ле Дук. Хансен позже остановился на трассе. С повторов стало ясно, что Сара Прайс несколько подбила болид Хансена, после чего тот подправил траекторию движения Гутьерреса. Кайл Ле Дук просто довез автомобиль с передней решеткой Hummer до финиша второго круга. Команде Льюиса Хэмилтона пришлось восстанавливать свой Odyssey 21, поскольку решением судей именно эта команда получила право на финал.

Из ПФ2 лучшую позицию со старта получил Юхан Кристофферссон. Он опередил Маттиаса Экстрема, который еще вынужден был ехать в пыли соперника. Этим воспользовался третий Чемпион Мира по заезду – Карлос Сайнс. За счет «гайпердрайва» (повышение мощности на 4 секунды) Экстрем наверстал потерянное и вернул второе место. Кристоферссон потерял радиосвязь со своей командой Rosberg X Racing, поэтому продемонстрировал впечатляющий темп на трассе, который Молли Тейлор превратила в логический финиш первой. Ютта Кляйншмидт замедлила темп, чтобы гарантированно добраться до финиша Abt Cupra, в то время как у Лайи Санс было не все хорошо с болидом, поэтому Acciona Sainz прекратили выступление на стадии полуфинала.

Еще одно место в главном заезде разыгрывали участники Crazy Race. Кевин Хансен сразу же возглавил заезд для JBXE. Эмма Гилмур выбрала траекторию за Оливером Беннетом. На втором круге Кристина Джампаоли-Зонка разбила болид Xite Energy Racing, а Стеффан Сарразен после прыжка на кочке совершил несколько кульбитов. Гонка для Veloce Racing была завершена. Микаэла Олин-Коттулински завершила заезд без приключений, получив подопечным Дженсона Баттона место в финале.

На островном Икс-При разработали довольно интересное решение, а именно пять разных дорожек от старта, чтобы привнести фактор неожиданности. Сначала показалось, что в выигрыше оказался Себастьен Лёб, но еще лучше сработал Кайл Ле Дук, который и помчался вперед в качестве лидера гонки. Олин-Коттулински нашла неудачную траекторию на одной из дорожек, а после трамплина болид JBXE еще раз подпрыгнул, а гонщица потеряла время на развороте машины после этого и откатилась на четвертое место, потому что мимо проскочила Молли Тейлор. Задержавшаяся на старте Ютта Кляйншмидт, также опередила шведку.

Главным преследователем Ле Дука оставался Леб, пока не сломал переднюю ось авто. Не исключено, что команда Team X44 не успела полноценно восстановить электро-SUV после полуфинального столкновения. Четыре победы в квалификациях и четыре неудачи в четырех финалах. Льюиса Гэмилтона может радовать только тот факт, что, несмотря на это, его команда осталась единственным коллективом с математическими шансами на титул.

Сами же лидеры чемпионской гонки получили одну позицию благодаря сходу Леба – с отставанием в более чем 30 секунд от лидирующей машины Chip Ganassi Racing. Во втором круге произошла еще большая драма этапа. Вывернутое колесо во время смены Сары Прайс стало невероятным разочарованием после столь замечательного выступления американцев. Авто с единственным оригинальным дизайном передка в первом сезоне еще простояло 43 секунды как лидер, словно передавая эстафету Юхану Кристоферсону. К Юхану приблизился бывший соперник и нынешний босс в World RX Маттиас Экстрем. От ожесточенной погони авто Abt Cupra потеряло правую дверцу, поэтому преследование осложнилось.

На финише команду Нико Росберга ждала третья победа в сезоне. Фавориты сезона получили самые лучшие шансы на титул. Abt Cupra стали седьмой новой командой на подиуме. Коллективу Дженсона Баттона досталось третье место, поскольку Кевин Хансен оказался на трассе поближе к финишу, чем Сара Прайс. Что-то подсказывает, что в ближайшем будущем подопечным Чипа Ганнаси второго такого шанса не представится.

А вот Team X44 с Себастьеном Лёбом и Кристиной Гутьеррес должны по максимуму отработать на последнем этапе сезона в британском Дорсете 18-19 декабря. И им это удалось…