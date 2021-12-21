Компания MYAVTO - новый игрок на рынке автомобильного лизинга

Не так давно на украинском рынке появилась новая компания MYAVTO, предоставляющая лизинговые услуги при покупке автомобилей. Мы пообщались с Алексеем Ржановым, CEO MYAVTO и подробнее разузнали о новом игроке на рынке и о том, как все работает.

Как давно компания MYAVTO на украинском рынке? Какие конкурентные преимущества у вашей компании?

Мы на рынке совсем недавно. Компания была создана в 2021 году, а лицензию получила в конце июля. MYAVTO предоставляет лизинговые услуги при покупке подержанных автомобилей. Главная идея создания компании звучит примерно так: поскольку б/у авто продаются на досках объявлений, то и сопутствующие услуги, такие как лизинг, нужно предлагать там же. Благодаря сотрудничеству с досками объявлений мы очень быстро оцениваем автомобиль, которым заинтересовался клиент. В перспективе хотим научимся также быстро делать оценку кредитной истории клиента. В сумме это даст нам возможность максимально оперативно давать клиенту согласие на сделку и график платежей для такой сложной с виду услуги, как финансовый лизинг.

Какие успешные кейсы уже есть у компании на данный момент?

Поскольку мы работаем преимущественно с физическими лицами, то каждая сделка индивидуальна. Очень гордимся темпами роста, на которые сейчас вышли. На данный момент активно работаем над открытием региональных офисов в крупных городах – тогда сможем быть для клиентов еще удобнее. Все подержанные авто даже одной модели разные, поэтому на поиск желаемой машины может уйти немало времени. И вот когда клиент нашел подходящее авто и нуждается в лизинге или кредите, он хотел бы получить такую услугу, как только принял решение о покупке. Иначе присмотренный им автомобиль может быстро найти другого покупателя.

Ведь клиенты, которые покупают за свои средства, так и поступают – сразу после осмотра машины, если она подошла, следуют или покупка, или как минимум задаток. А вот те, кто нуждается в лизинговых услугах, уже зависят от того, как быстро сработает компания. Соответственно, скорость предоставления услуги здесь очень важна. И если у нас получается быстро наращивать парк – значит мы работаем с той скоростью, которая необходима людям.

Давайте поговорим непосредственно о приобретении автомобиля в лизинг. Как это работает?

Одно из наших преимуществ – мы готовы работать с авто, которое предлагается владельцем, физическим лицом, для других таких же физических лиц. Другие компании как правило стараются работать с автосалонами или площадками, которые такие авто перепродают.

Соответственно, у нас все работает таким образом: хозяин автомобиля создает объявление о продаже, пишет его текст, проставляет характеристики своего авто – марка, модель, год выпуска, двигатель, коробка, доп. оборудование которое есть на авто, ну и цену конечно же. Затем объявление публикуется на доске и оценивается специальным алгоритмом. После чего на нем появляется наша форма с параметрами и информацией о том, какой необходим аванс и какой будет при этом ежемесячный платеж для приобретения этого автомобиля в лизинг. Если клиенту данное предложение показалось интересным, то он заполняет заявку. Мы созваниваемся с ним, уточняем какие у него при этом есть пожелания: какой в действительности будет аванс и на какой срок по выплате ориентируется клиент. Уже отталкиваясь от этого предлагаем график платежей.

В случае, если график подошел – запрашиваем у клиента документы для проверки кредитной истории. Если тут все хорошо и в прошлом у клиента нет страшных историй с непогашенными кредитами – клиент получает наше согласие.

Что необходимо предпринять клиенту далее и какие заботы берет на себя лизинговая компания?

Так как клиент сам выбирает для себя авто, то следующая его задача – встретиться с продавцом и убедиться, что авто ему подходит. Здесь все точно так же, как и при обычной сделке купли-продажи. На досках объявлений, кстати, помогают и с этим – можно выбрать партнерское СТО, а иногда и сразу записаться на диагностику. Если по факту осмотра клиенту автомобиль нравится и подходит, то график платежей, который уже видел клиент, переносится в договор и мы договариваемся о дате сделки.

В день сделки клиенту необходимо оплатить аванс, поставить две подписи и забрать авто в точке выдачи. Задача лизинговой компании сделать все остальное: выкупить авто у владельца, застраховать его и в точке выдаче передать. Кстати мы включаем в график все прогнозируемые платежи по договору, поэтому страховки и оформление уже включены в расчет. То есть если клиент платит вовремя, ездит аккуратно, без штрафов и происшествий, то следующий раз платить, скажем так, “не по графику”, придется только при переоформлении права собственности на автомобиль с компании на свое имя, то есть когда договор будет полностью выполнен сторонами!