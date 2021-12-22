Nitro RX Флориды: Плотнее чем в Чемпионате Мира World RX

Если Вы думали, что равное количество баллов в борьбе за Мировой титул между Юханом Кристоферссоном и Тимми Хансеном – это очень редкий случай, то буду спешить Вас удивить: только один из трех в этом году. Но у Nitro RX произошла даже более впечатляющая ситуация: первую тройку разделил всего один балл. Сравнить это можно с F1 сезона 2007, в сочетании с World RX 2019 или 2021 года. Но обо всем в хронологическом порядке развития событий дальше.

Ареной пятого и финального этапа соревнований стала трасса Florida International Rally & Motorsport Park или FIRM. Как всегда, в первый день состоялись так называемые «брекеты» или парные заезды на выбывание между гонщиками. Автором самого быстрого времени на практике был Скотт Спид, поэтому бывший пилот Toro Rosso в F1 (как раз сезона 2007, упомянутого выше) преодолел первый круг автоматически. Трасса, протяженностью 2,6 км с 13-ю поворотами и в большей степени асфальтовым покрытием, способствовала выигрышам в дуэлях пилотам на внутренней дорожке на старте. Из 14 парных заездов всего дважды выиграл пилот с невыгодным вхождением в первый поворот. Причем первый из таких случаев в первом же брекете совершил канадец Стив Арпин. В борьбе с Audi S1 Лиама Дорана все определилось на стартовых метрах, на которых британская бомба все и потерял. 1/8 финала для фаворитов сезона прошла довольно спокойно: все пилоты Subaru Motorsports USA и Red Bull Peugeot Hansen уверенно преодолели сопротивление оппонентов: Тревис Пастрана оказался сильнее Кабота Бигэма, Кевин Хансен – Фрейзера МакКоннелла, а Тимми – Оливера Беннета. Хотя настоящим украшением стало противостояние Чемпиона американского ралли-кросса Таннера Фауста и Чемпиона NASCAR Чейза Эллиота. Эллиот дебютировал в соревнованиях подобного рода на этапе за дочернюю команду американского автоспортивного подразделения Subaru. И еще как дебютировал! Эллиот все время был позади Таннера, но демонстрировал лучший темп за рулем WRX STi. Ошибкой было ехать за соперником еще и на джокер, поэтому пришлось искать возможность обгона на трассе, которая мало приспособлена к этому. Чейз нашел щель в предпоследнем повороте, протиснулся вперед и выиграл заезд. Жаль, что судьи решили наложить штраф за контактную борьбу в серии, где контактная борьба разрешена.

Таннер Фауст достался ¼ финала, где ему, Робину Ларссону, Оливеру Эрикссону и Стиву Арпину ничего не удалось противопоставить топ четверке пилотов сезона – Тимми и Кевину Хансеном и Пастрани со Спидом соответственно.

В полуфинале напарникам по командам пришлось определять между собой финалистов «брекетов». В какой-то момент между Спидом и Пастраной было всего 0,004 секунды, поэтому итоговое преимущество Скотту принес ранний джокер на первом круге. Тревис ответил на втором круге и проиграл. Между братьями Хансенами борьбы просто не было. Более быстрый в этот день Кевин отдал преимущество Тимми, еоторый стартовал с внешней дорожки.

А уже в финале Тимми попытался своими силами выиграть у Скотта Спида из невыгодной стартовой позиции. После своего джокера на финальном круге швед оказался позади Спида, после чего начал подбивать WRX STi американца. Обгон также удалось выполнить с контактом, в результате которого (и еще неоднократного удара о ретардеры) Хансен оторвал передний бампер своего Peugeot 208. Несмотря на финиш первым, судьи также наградили гонщика штрафным временем. Так Скотт Спид получил финальный четвертый балл дня, Тимми же насобирал всего три. В обоих случаях именно такое распределение очков повлияло на итоговую таблицу лидеров кардинально! Спиду нужно было отыграть 5 баллов у Пастраны, а Хансену – 16.

В финальный день всего Чемпионата за победу давалось 50 баллов, за второе место – 45, а дальше 40 и 35. Право посоревноваться за получение этих баллов имели только 8 финалистов. И шесть последующих заездов определяли данный пул гонщиков.

С учетом того, что в конце Чемпионата решили сделать не два, а три хита, в каком-то из заездов стартовало бы сразу два фаворита. И это касалось первого хита, где с первой линии начинал лидер Тревис Пастрана, а с поула – и за себя, и за брата должен был поработать Кевин Хансен. На старте Кевин сохранил лидерство, поэтому Тревис двинулся сразу на джокер. 6,7 секунды – именно такое время теряет гонщик на более длинной петле на FIRM. У Кевина было три круга, чтобы на четвертом сохранить первоначальное преимущество. Пастрана постоянно отхватывал от преимущества шведа и уехал впереди соперника на финальном круге. Судьба первой путевки в главный заезд была определена.

Хит номер 2 на первой линии представляли Тимми Хансен и Оливер Эрикссон. В толчее первого поворота принял участие еще и Стив Арпин на Hyundai i20 команды Маркуса Грёнхольма. Тимми удержал лидерство впереди Стива, Оливер отправился на джокер с Чейзом Эллиотом. На середине дистанции Эрикссон начал отставать, Эллиот не справился с управлением WRX STi, когда потерял время на развороте. Хансен демонстрировал быстрые круги заезда и после всех соперников отправился на джокер. В финале Тимми гарантировал себе первую линию и место впереди Тревиса.

Судьбу поула финала решал третий хит и выступление Скотта Спида. С первой линии ему должен был навязать борьбу еще один Чемпион Америки – Таннер Фауст. Возможно, в первом повороте это и произошло бы, если бы Audi S1 Лиама Дорана не въехала в такой же автомобиль Фауста, подкорректировав траекторию. В дальнейшем от задней левой покрышки авто Таннера пошел дым с резиновым привкусом. Американец поехал к джокеру, а его обидчик Доран в толчее с Ford Fiesta ST Фрейзера МакКоннела не сумел набрать достаточный разгон для прыжка между трамплинами. Такое самоустранение конкурентов отлично сработало на Спида, который еще до завершения первого из четырех кругов получил большое преимущество. Пилот Subaru завоевал поул в заезде, выигрыш которого мог бы принести гонщику первый титул Nitro RX. Остальные финалисты определяли в полуфиналах.

В ПФ1 на старте первую линию представляли Кевин Хансен и Таннер Фауст. Сзади Audi S1 Робина Ларссона чуть не развернула Honda Civic Coupe Кевина Эрикссона. Все пилоты разделились на две группы: Хансен повел оставшихся на основной траектории, Фауст с остальными двинулись на джокер. Ларссон дольше всех оставался с Хансеном, Эриксон посоревновался с Фаустом и опередил последнего. Оба гонщика достаточно затормозили друг друга, чтобы оставить в покое Хансена и Ларссона на последнем круге, которые и пробились в финал.

Довольно драматично развивались события в ПФ2. Оливер Эрикссон и Стив Арпин начинали с первой линии на решетке. Стартовали только с третьей попытки, что позволило «избавиться» от Лиама Дорана (британец пострадал от контактов с Беннетом и Эрикссоном, после чего его авто лишилось заднего правого колеса во время второй попытки). Канадцу удалось возглавить пелетон с третьего раза. Оба пилота Андреаса Эрикссона со своими Ford Fiesta ST вплотную наседали на i20 Арпина. МакКоннел раньше непосредственных конкурентов впереди отправился на джокер, а когда возвращался, допустил контакт с Mini Cooper Оливера Беннета. Оба гонщика удержали свои болиды на трассе, хотя ямаец срезал трассу по ретардерам после контакта. Немного погодя Беннет припарковал машину на внешней траектории при заезде на трамплин, но гонку продолжил с потерей времени. Из-за разбитой левой боковины Эрикссон терял скорость. Тяжело было и МакКоннелу, который держал оборону в соревновании с Чейзом Эллиотом. За срезку гонщика из Ямайки наказали штрафным временем, поэтому Стив Арпин и Чейз Эллиот получали путевки в финал.

Восемь гонщиков имели шанс на последнее финальное место в «последнем шансе квалифицироваться» – LCQ. Гонщики Olsbergs MSE на разных авто (Civic Coupe и Fiesta ST) расположились на первой линии. МакКоннел уехал на джокер, Кевин Эрикссон остался на главной трассе. Ямаец сокращал отставание, пока Эрикссон сдерживал Таннера Фауста. На втором круге Фрейзер вылетел за пределы трассы и завершил сезон. Фауст демонстрировал лучшую скорость обоих братьев Эрикссонов, и после всех джокеров одержал победу в заезде. Самая многочисленная команда Olsbergs MSE (Эрикссона и Рональдс Балдинс) плюс две Audi S1 Бигема и Дорана и Оливер Беннет перешли в ряды зрителей.

Самые главные действующие лица заняли первые две линии на стартовой решетке. Поул у Скотта Спид и высокие шансы на титул. Пастрана – только третий, что мало устраивало Тимми Хансена, но вместе с американцем стартовал второй Хансен. Ключевой эпизод – первый правый поворот: Пастрана врезается в партнера, Тимми Хансен становится лидером. Спид и Кевин Хансен мгновенно выбирают петлю джокера, Тимми и Тревис остаются на основной трассе. На джокере Кевин использует ошибку Спида, чтобы занять внутреннюю траекторию и обогнать соперника брата. Впереди еще 5 кругов. Тимми, Тревис и Стив Арпин двигаются без джокера, остальные гонщики сразу выполнили обязательный альтернативный проезд. На третьем круге появляется достаточное окно для Тимми, чтобы он выполнил джокер и вернулся впереди Кевина. Red Bull Hansen производят маневр. У Пастраны есть возможность немного оторваться. Запас есть на третье место – впереди Скотта Спида. Сам Скотт атакует Кевина, а Стив Арпин уже тормозит Тимми Хансена. На финальном круге Пастрана исполняет джокер, в тот момент, когда Тимми Хансен его перепрыгивает на трамплине. Гонщику не удается опередить ни Кевина, ни Скотта, но троица близка друг к другу. Остальные пилоты далеко, чтобы при таком результате Тимми Хансену достался титул. Он играет почти все отставание, которое было, кроме одного балла. Братья Хансены оформляют дубль в гонке, Скотт Спид финиширует третьим. Таким образом и у Спида, и у Пастраны равное количество баллов – по 219, однако побед больше именно у последнего. Так Чемпион Америки по ралли и многолетний мотофристайлер в прошлом получает свой первый ралли-кроссовый титул. И, заглядывая вперед, это была не последняя драматическая развязка года в Мире Автоспорта.

Отдельно отметим победу в сезоне в классе NEXT (аналог RX2) шведа Каспера Янссона, одержавшего американский титул, несмотря на две победы в Северной Флориде Сейджа Карама. Хотя американцу удалось сдвинуть на третье место еще одного шведа – Мартина Энлунда. А в классе автомобилей баги SxS прекрасно выступила вице-чемпионка скандинавского туринга, более известная у нас по выступлениям в Extrene E, Микаэла Олин-Коттулински. В первый день пилотеса достигла подиума, а сезон Nitro RX завершила победой.

PS: В дальнейшем несколько гонщиков и гонщиц мы смогли увидеть в минувшее воскресенье на Икс-При Юрского периода Extreme E, в то время как само первенство Nitro RX готовится к презентации электроболида FC1-X на следующий сезон, боевое крещение которого запланировано в начале февраля в городе Питео на севере Швеции и с участием самого Тревиса Пастраны. Вместе с ним в «Гонке Чемпионов» примут участие Себастьен Лёб, Юхан Кристоферссон, Себастьян Феттель, Мика Хаккинен, Маттиас Экстрем, Том Кристенссен, Петтер и Оливер Солберг, вместе с Валттери Боттасом, Миком Шумахером, Джимми Джонсоном, Элио Кастроневесом и Бенито Гуеррой. Причем украинцы тоже будут, правда, в качестве болельщиков. Добро пожаловать в присоединиться).