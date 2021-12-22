Объявлены победители рейтинг-акции «Автоэксперт. Лучший автосервис Украины 2021»
Всеукраинская рейтинг-акция «Автоэксперт. Лучший автосервис Украины» проводится с 2015 года и за это время количество компаний-участников постоянно растет, а участие в акции становится все более масштабным. В акции принимают участие сервисные станции со всей Украины.
Для автосервиса участие в акции подтверждает их готовность показать качество обслуживания, потому как финальную оценку дают эксперты, которые ежегодно лично посещают СТО-финалистов и определяют победителей.
Напомним, что с 26 июля по 30 сентября на сайте beststo.com.ua можно было проголосовать за станцию и по результатам голосов от пользователей определялись компании-финалисты, набравшие наибольшее количество голосов в каждом регионе. Все станции, участвующие в акции, были распределены по номинациям, основными из которых были:
Лучшая официальная СТО
Лучшая сеть СТО
Лучший премиум автосервис
Лучшая универсальная СТО
Универсальная мини-СТО (на 1-4 посты)
Универсальная СТО (на 5 и более постов)
Лучший официальный грузовой сервис
Лучший универсальный грузовой сервис
Лучший мотосервис
Лучший сервис по ремонту электромобилей
По результатам голосования определялись компании-финалисты, набравшие наибольшее количество голосов. После чего экспертная комиссия среди финалистов выбирала лучших в каждой из номинаций. Также были определены ТОП-100 СТО Украины.
Из года в год эксперты акции отмечают постоянное развитие автосервиса в Украине, и как показывает семилетний опыт проведения рейтинг-акции, без развития невозможно успешное существование СТО и привлечение новых клиентов. Двигаются вперед только те СТО, владельцы и руководители которых постоянно корректируют рабочие процессы, уделяют время персоналу, оснащению СТО, методам работы с клиентами, расширяют способы привлечения клиентов и так далее.
Об этих и других темах и говорили на церемонии награждения, которая прошла 14 декабря в Кличко Экспо. Участники и приглашенные гости со всей Украины делились опытом и интересными наработками. Среди украинских тенденций развития автосервиса стоит выделить освоение новых видов услуг взамен тем, которые теряют актуальность, расширение программ лояльности для удержания клиентов, появление новых СТО с углубленной специализацией по комплексному обслуживанию и ремонту целых систем автомобиля (кузова, ходовой, систем питания, систем впуска-выпуска, электроники), появление на многих СТО специализированного оборудования.
И конечно же, состоялась торжественная церемония награждения лучших из лучших. Ниже приводим список призеров всеукраинской рейтинг-акции «Автоэксперт. Лучший автосервис Украины»:
Лучшая специализированнная СТО по ремонту кузовов
3 место: Центр кузовного ремонту Гарант-Автотехнік (місто Київ)
2 место: MY MASTER
Победитель: Car Service
Лучшая специализированнная СТО по ремонту кузовов без покраски
3 место: Everest Garage
2 место: «Чисто & Конкретно». Кузовний ремонт без фарбування
Победитель: Авто Алекс
Лучшая сеть СТО по ремонту кузовов без покраски
СТО «Півень Сервіс»
Лучшая СТО по компьютерной диагностике автомобилей
Финалист: AutoDiagnostics.Rivne
Победитель : Auto Drive
Лучший сервис по ремонту электромобилей
Победитель : Бош Авто Сервіс “112 Україна”
Лучший мотосервіс
Финалист: Custom Culture Ukraine
Лучшая автомойка
Победитель : Автомийка AQUATORIA
Лучшая специализированнная СТО по ремонту карданных
Финалист: РемКардан Київ
Финалист: Kardan.zt.ua
Лучшая СТО по ремонту автостекол
3 место: Майстерня Автосвітла – тюнінг та ремонт фар АВТО
2 место: «Чисто & Конкретно». Ремонт автоскла
Победитель: АВТО ГЛАСС СЕРВІС
Лучшая СТО по ремонту АКПП
Финалист: AUTOMATIC TRANSMISSION EXPERT SERVICE
Победитель: Трансматик
Лучшее ремонтное производство АКПП
Победитель: Центр ремонту коробок передач (місто Вишневе)
Лучшая специализированнная СТО по ремонту электрооборудования
Финалист: СТО “Любе” (Львів)
Финалист: ГЕНСТАРЦЕНТР (Житомир)
Лучшая специализированнная СТО по ремонту кондиционеров
Финалист: Градус (місто Черкаси)
Лучшая СТО по ремонту радиаторов
Финалист: ЛАВ-АВТО
Лучшая СТО по ремонту рулевого управления
Победитель: Автосервіс “Аполлон”
Лучшая СТО по ремонту турбокомпрессоров
3 место: СТО Турбіна
2 место: ЦЕНТР ТУРБІН
Победитель: TurboSTO
Лучшая неофициальная специализированная СТО по марке
Финалист: PSA-Service
Финалист: СТО «Майстер Mitsubishi» на Кільцевій
Финалист: СТО Citroen Peugeot
Победитель: МАК-АВТО Bosch Car Service
Лучший тюнинг-центр
3 место: Майстерня Автосвітла – тюнінг та ремонт фар АВТО
2 место: RE:AVTO
Победитель: АВТОТЮНІНГ
Лучший детейлинг-центр
3 место: Центр автомобільного детейлінгу Garant Auto Detailing
2 место: RE:AVTO
Победитель: Tandem detailing lab
Лучший шинный центр
3 место: VIANOR Чернівці Лук’яна Кобилиці
2 место: MAGNAT AUTO
Победитель: Шинний центр “ReZinka”
Лучшая специализировання СТО по замене технических жидкостей
3 место: Авторизований центр Liqui Moly на Кільцевій
2 место: Авторизований центр Liqui Moly на Стеценка
Победитель: Авторизований центр Liqui Moly Черкаси
Лучшая специализировання СТО по ремонту выхлопных систем
Финалист: СТО “Глушак”
Финалист: Carbon Clean
Победитель: Kat Service
Лучший дизель сервис
Финалист: Турбо Дизель Сервіс
Победитель: Бровакар Дизель Сервіс (DIESEL BOX)
Лучшая специализированная СТО по установке ГБО
Финалист: Optimal GAS
Финалист: СТО BIGAZ
3 место: Aracool Service
2 место: Автотранс
Победитель: Motor-Gas
Лучший официальный грузовой сервис
2 место: Офіційний MAN сервіс у м. Чернівці
Победитель: Good Auto Truck Service
Лучший универсальный грузовой сервис
3 место: СТО ВАНТАЖ СЕРВІС
2 место: Truck-Pride
Победитель: ТІР Сервіс Тернопіль
Лучшая универсальная МИНИ СТО (на 1-4 поста)
Финалист: Стандарт Авто
Финалист: АВТОТЕХНІК
2 место: Expert Auto Group
Победитель: Arven Auto
Лучшая универсальная СТО (на 5 и больше постов)
Финалист: OILER Деміївська
Финалист: АВТО ГЛАС СЕРВІС
Финалист: Bosch Car Service Tandem
2 место: ART CUSTOMS
Победитель: Hunters Garage
Лучший универсальный интеллектуальный интелектуальный автосервис
3 место: Гарант-Автотехнік на Воздухофлотському
2 место: MAGNAT AUTO
Победитель: Автотехцентр «Букко»
Лучшая сеть СТО
2 место: LIQUI MOLY
Победитель: Бош Авто Сервіс Україна
Лучшая столичная сеть СТО
Победитель: OILER
Лучшая официальная СТО
Финалист: БАВАРІЯ ЮГ (місто Миколаїв)
3 место: Сервісний центр Hyundai – «ПАРИТЕТ»
2 место: Тойота Центр Вінниця «Преміум Моторс»
Победитель: ДП «Автотрейдінг-Харків»
Победитель: Офіційна станція Hyundai на Кільцевій “Едем-Авто”
Лучший премиум автосервис
2 место: Сервіс Mercedes-Benz – Автомобільний Центр Київ
Победитель: Порше Центр Київ Аеропорт (місто Київ)
Победитель: Сервіс Mercedes-Benz – Автомобільний Дім Україна на Столичному шосе