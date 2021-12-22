Объявлены победители рейтинг-акции «Автоэксперт. Лучший автосервис Украины 2021»

Всеукраинская рейтинг-акция «Автоэксперт. Лучший автосервис Украины» проводится с 2015 года и за это время количество компаний-участников постоянно растет, а участие в акции становится все более масштабным. В акции принимают участие сервисные станции со всей Украины.

Для автосервиса участие в акции подтверждает их готовность показать качество обслуживания, потому как финальную оценку дают эксперты, которые ежегодно лично посещают СТО-финалистов и определяют победителей.

Напомним, что с 26 июля по 30 сентября на сайте beststo.com.ua можно было проголосовать за станцию и по результатам голосов от пользователей определялись компании-финалисты, набравшие наибольшее количество голосов в каждом регионе. Все станции, участвующие в акции, были распределены по номинациям, основными из которых были:

Лучшая официальная СТО

Лучшая сеть СТО

Лучший премиум автосервис

Лучшая универсальная СТО

Универсальная мини-СТО (на 1-4 посты)

Универсальная СТО (на 5 и более постов)

Лучший официальный грузовой сервис

Лучший универсальный грузовой сервис

Лучший мотосервис

Лучший сервис по ремонту электромобилей

По результатам голосования определялись компании-финалисты, набравшие наибольшее количество голосов. После чего экспертная комиссия среди финалистов выбирала лучших в каждой из номинаций. Также были определены ТОП-100 СТО Украины.

Из года в год эксперты акции отмечают постоянное развитие автосервиса в Украине, и как показывает семилетний опыт проведения рейтинг-акции, без развития невозможно успешное существование СТО и привлечение новых клиентов. Двигаются вперед только те СТО, владельцы и руководители которых постоянно корректируют рабочие процессы, уделяют время персоналу, оснащению СТО, методам работы с клиентами, расширяют способы привлечения клиентов и так далее.

Об этих и других темах и говорили на церемонии награждения, которая прошла 14 декабря в Кличко Экспо. Участники и приглашенные гости со всей Украины делились опытом и интересными наработками. Среди украинских тенденций развития автосервиса стоит выделить освоение новых видов услуг взамен тем, которые теряют актуальность, расширение программ лояльности для удержания клиентов, появление новых СТО с углубленной специализацией по комплексному обслуживанию и ремонту целых систем автомобиля (кузова, ходовой, систем питания, систем впуска-выпуска, электроники), появление на многих СТО специализированного оборудования.

И конечно же, состоялась торжественная церемония награждения лучших из лучших. Ниже приводим список призеров всеукраинской рейтинг-акции «Автоэксперт. Лучший автосервис Украины»:

Лучшая специализированнная СТО по ремонту кузовов

3 место: Центр кузовного ремонту Гарант-Автотехнік (місто Київ)

2 место: MY MASTER

Победитель: Car Service

Лучшая специализированнная СТО по ремонту кузовов без покраски

3 место: Everest Garage

2 место: «Чисто & Конкретно». Кузовний ремонт без фарбування

Победитель: Авто Алекс

Лучшая сеть СТО по ремонту кузовов без покраски

СТО «Півень Сервіс»

Лучшая СТО по компьютерной диагностике автомобилей

Финалист: AutoDiagnostics.Rivne

Победитель : Auto Drive

Лучший сервис по ремонту электромобилей

Победитель : Бош Авто Сервіс “112 Україна”

Лучший мотосервіс

Финалист: Custom Culture Ukraine

Лучшая автомойка

Победитель : Автомийка AQUATORIA

Лучшая специализированнная СТО по ремонту карданных

Финалист: РемКардан Київ

Финалист: Kardan.zt.ua

Лучшая СТО по ремонту автостекол

3 место: Майстерня Автосвітла – тюнінг та ремонт фар АВТО

2 место: «Чисто & Конкретно». Ремонт автоскла

Победитель: АВТО ГЛАСС СЕРВІС

Лучшая СТО по ремонту АКПП

Финалист: AUTOMATIC TRANSMISSION EXPERT SERVICE

Победитель: Трансматик

Лучшее ремонтное производство АКПП

Победитель: Центр ремонту коробок передач (місто Вишневе)

Лучшая специализированнная СТО по ремонту электрооборудования

Финалист: СТО “Любе” (Львів)

Финалист: ГЕНСТАРЦЕНТР (Житомир)

Лучшая специализированнная СТО по ремонту кондиционеров

Финалист: Градус (місто Черкаси)

Лучшая СТО по ремонту радиаторов

Финалист: ЛАВ-АВТО

Лучшая СТО по ремонту рулевого управления

Победитель: Автосервіс “Аполлон”

Лучшая СТО по ремонту турбокомпрессоров

3 место: СТО Турбіна

2 место: ЦЕНТР ТУРБІН

Победитель: TurboSTO

Лучшая неофициальная специализированная СТО по марке

Финалист: PSA-Service

Финалист: СТО «Майстер Mitsubishi» на Кільцевій

Финалист: СТО Citroen Peugeot

Победитель: МАК-АВТО Bosch Car Service

Лучший тюнинг-центр

3 место: Майстерня Автосвітла – тюнінг та ремонт фар АВТО

2 место: RE:AVTO

Победитель: АВТОТЮНІНГ

Лучший детейлинг-центр

3 место: Центр автомобільного детейлінгу Garant Auto Detailing

2 место: RE:AVTO

Победитель: Tandem detailing lab

Лучший шинный центр

3 место: VIANOR Чернівці Лук’яна Кобилиці

2 место: MAGNAT AUTO

Победитель: Шинний центр “ReZinka”

Лучшая специализировання СТО по замене технических жидкостей

3 место: Авторизований центр Liqui Moly на Кільцевій

2 место: Авторизований центр Liqui Moly на Стеценка

Победитель: Авторизований центр Liqui Moly Черкаси

Лучшая специализировання СТО по ремонту выхлопных систем

Финалист: СТО “Глушак”

Финалист: Carbon Clean

Победитель: Kat Service

Лучший дизель сервис

Финалист: Турбо Дизель Сервіс

Победитель: Бровакар Дизель Сервіс (DIESEL BOX)



Лучшая специализированная СТО по установке ГБО

Финалист: Optimal GAS

Финалист: СТО BIGAZ

3 место: Aracool Service

2 место: Автотранс

Победитель: Motor-Gas

Лучший официальный грузовой сервис

2 место: Офіційний MAN сервіс у м. Чернівці

Победитель: Good Auto Truck Service

Лучший универсальный грузовой сервис

3 место: СТО ВАНТАЖ СЕРВІС

2 место: Truck-Pride

Победитель: ТІР Сервіс Тернопіль

Лучшая универсальная МИНИ СТО (на 1-4 поста)

Финалист: Стандарт Авто

Финалист: АВТОТЕХНІК

2 место: Expert Auto Group

Победитель: Arven Auto

Лучшая универсальная СТО (на 5 и больше постов)

Финалист: OILER Деміївська

Финалист: АВТО ГЛАС СЕРВІС

Финалист: Bosch Car Service Tandem

2 место: ART CUSTOMS

Победитель: Hunters Garage

Лучший универсальный интеллектуальный интелектуальный автосервис

3 место: Гарант-Автотехнік на Воздухофлотському

2 место: MAGNAT AUTO

Победитель: Автотехцентр «Букко»

Лучшая сеть СТО

2 место: LIQUI MOLY

Победитель: Бош Авто Сервіс Україна

Лучшая столичная сеть СТО

Победитель: OILER



Лучшая официальная СТО

Финалист: БАВАРІЯ ЮГ (місто Миколаїв)

3 место: Сервісний центр Hyundai – «ПАРИТЕТ»

2 место: Тойота Центр Вінниця «Преміум Моторс»

Победитель: ДП «Автотрейдінг-Харків»

Победитель: Офіційна станція Hyundai на Кільцевій “Едем-Авто”

Лучший премиум автосервис

2 место: Сервіс Mercedes-Benz – Автомобільний Центр Київ

Победитель: Порше Центр Київ Аеропорт (місто Київ)

Победитель: Сервіс Mercedes-Benz – Автомобільний Дім Україна на Столичному шосе