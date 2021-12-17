Nitro RX Калифорнии: Подарок от Чемпиона Европы

Этап в парке Глен Хелен города Сан-Бернардино, Калифорния, принимал предпоследний этап американской ралли-кроссовой серии Nitro RX. На этот раз к традиционному американо-шведскому противостоянию команд на Subaru WRX STi и Peugeot 208 присоединился норвежец Андреас Баккеруд. Чемпиона Европы снова пригласили в ряды Subaru Motorsports USA, чтобы он помог в соревновании с двумя автомобилями семейной команды Red Bull Hansen.

В квалификации 16 гонщиков снова было одно вакантное место, а потому у Баккеруда не было соперника в первом раунде дуэлей. Такие привилегии добираются до гонщика, который был самым быстрым в практических заездах. Его напарники также без особого труда преодолели своих соперников: Тревис Пастрана переиграл Audi S1 ​​Кабота Бигема, а Скотт Спид спокойно доехал заезд, в котором Audi S1 ​​Таннера Фауста остановился в последнем повороте (круга, не всей гонки!) с разбитой передней правой подвеской после удара о камень. Тимми Хансен встретился с Лиамом Дораном, авто которого тоже не ехало, а потому швед победил досрочно. Hyundai i20 Стива Арпина вообще не смог стартовать, но команда GRX Loenbro Маркуса Грёнхольма смогла договориться о перезаезде с Кевином Хансеном. На этот раз Арпин получил прокол покрышки, слишком погрузив переднее левое колесо после приземления, поэтому победитель не изменился. Интересно отметить, что на этой стадии выбыли все стартовавшие с внешней дорожки гонщики.

В дальнейшем в четвертьфинале тенденцию сменил Скотт Спид. Американец стартовал удачнее Кевина Эрикссона. Швед пытался отыграться, и под самый финиш продолжавшаяся борьба чуть не завершилась в его пользу. Помешала изгородь трассы, которая притормозила его Honda Civic Coupe. На финише была зафиксирована малейшая разница в дуэлях в сезоне – 0,047 сек – в пользу «худшего гонщика» (слова Кевина Эрикссона на этапе в Юте после схватки гонщиков на трассе) – Скотта Спида. Тимми Хансена постиг прокол покрышки, что не позволило ему посоревноваться с Ford Fiesta ST Фрейзером МакКоннелом. Тревис Пастрана выиграл заезд у Оливера Эрикссона, в то время как Кевин Хансен преодолел Андреаса Баккеруда.

На самом деле это был день Кевина Хансена, которого смело можно назвать укротителем Subaru WRX STi, поскольку только он смог за сеткой из дуэлей выйти на всех трех представителей этой марки подряд, да еще и всех одолеть, стартуя с менее выгодной внешней дорожки. В полуфинале швед разобрался со Скоттом Спидом, а в финальной дуэли Кевин взял верх над Тревисом Пастраной (американец в полуфинале одолел МакКоннелла). Причем легкой прогулкой финал для Кевина не стал. Швед лучше стартовал и возглавил заезд, но лучше подготовленная WRX STi позволяла Тревису атаковать и даже оказаться впереди на короткое время. Но и Кевин затормозил в левой шпильке раньше, чтобы на выходе иметь лучший разгон, и вернул главенствующую позицию себе. Оба выполнили джокер на последнем круге, поэтому вопрос о победителе дуэлей был снят. Кевин Хансен отставал от брата в турнирной таблице на 25 баллов, при том что в главный соревновательный день можно было взять 50 поинтов.

В первом хите на старте отлично сработал Фрейзер МакКоннел, который и отобрал первоначальное лидерство у Тревиса Пастраны. Американцу не удалось в нескольких ближайших поворотах навязать борьбу ямайцу, а потому пришлось двигаться на джокер. Тогда же Андреас Баккеруд занял второе место в гонке и начал атаковать Форд Фрейзера. Прокол испытала задняя левая покрышка, а потому сенсации не произошло: МакКоннел вынужден был просто доезжать до финиша, отдав позицию лидеру Баккеруду. Сам норвежец только наращивал отрыв от соперников к исполнению джокера, после которого уехал лидером и сразу пропустил Пастрану. Тревис получил подарок в виде попадания в главный заезд с поулом, Андреас за право финала еще должен был посоревноваться.

Подобно первому, во втором хите Скотт Спид по внешней дорожке лучше стартовал за Кевина Хансена и возглавил заезд. Швед пытался отыграться, но безуспешно. Чтобы не терять время, Кевин Эрикссон раньше поехал на джокер, пропустив только Тимми Хансена вперед. Но первой тройке также нужно было отметиться более длинной петлей. Хансен попытался ответить своему тезке следующим кругом. Гонщики несколько прямых двигались на одном уровне, пока левая шпилька не помогла Эрикссону завершиться впереди. Интересная борьба позволила Скотту Спиду остаться первым до финиша, чем Subaru Motorsports USA обеспечили себе первый ряд на стартовой решетке финала. Остальные гонщики попали в полуфиналы.

Андреас Баккеруд и Кевин Хансен с первой линии приступили к ПФ1. Оба сохранили бы свои позиции, если бы Робин Ларссон не совершил свой невероятный рывок на старте. Audi S1 ​​шведа вел пелетон ко второму кругу, когда Баккеруд уже выгоднее расположил WRX STi во внутренней части правого поворота. Чуть ли не сразу произошел еще один размен позициями между двумя пилотами. Ларссон на третьем круге раньше соперника двинулся на круг джокера. Свободная от соперника траектория позволила получению достаточного преимущества для норвежца. В конце концов, в финал попали оба пилота из Скандинавии.

Со старта ПФ2 Кевин Эрикссон остался лидером впереди Стива Арпина. Канадец держался очень близко к шведу и по-прежнему воспользовался правилом джокера. Отныне борьба приобрела заочный характер. И Кевину Эрикссону не удалось накопить достаточного отрыва, однако и второе место пилота Olsbergs MSE своего отца Андреаса Эрикссона оказалось вполне достаточно для продолжения борьбы на трассе Глен Хелен. Оставалось определить две путевки в двух гонках последнего шанса. Последнего для Тимми и Кевина Хансена.

В LCQ1 участие принял старший из братьев. На старте лучшая позиция у Оливера Эрикссона, который и сохранил лидерство. А потому Тимми сразу двинулся на джокер-леп. Темп Хансена был достаточным, чтобы догнать Ford Fiesta ST Эрикссона. Все разрешилось в пользу лидера Чемпионата Nitro RX. В дальнейшем дело было за братом.

Из-за отсутствия Audi S1 ​​Таннера Фауста задача Кевина даже выглядела более простой. Со старта Лиам Доран сохранил лидирующее положение в заезде. Кевин сразу отправился на джокер. Дуэль обещала быть интересной, поскольку британец ответил маневром следующего круга. Завязалась борьба, в результате которой болид Кевина оказался в стене. Сам Доран выиграл заезд, однако получил штраф в 5 сек, что позволило Рональдсу Балдинсу занять последнее восьмое место в финале. А Кевин Хансен упустил шансы на титул.

На первой линии в финале выстроились лидеры Subaru Motorsports USA Тревис Пастрана и Скотт Спид. В первом повороте ничего не изменилось. Андреас Баккеруд на еще одной Subaru WRX STi тоже спокойно сохранил свое третье место в гонке. Робин Ларссон, Кевин Эрикссон и Тимми Хансен опередили Стива Арпина. Эрикссон решил остаться на основной траектории, Ларссон и Хансен отправились на джокер. Коротким кругом Глен Хелен гонщикам нужно было проехать 8 раз в финале. И каждый раз Пастрана отрывался за счет более низкого темпа Спида. А Баккеруд ехал так, чтобы не атаковать. Кевин Эриксон попытался изменить ситуацию в свою пользу, когда уехал на джокер. Следующим кругом ему ответили Спид и Баккеруд, продолжавший «слепое следование» за лидерами. Еще один круг – и Пастрана исполнил джокер. Он уехал впереди Арпина и своих напарников. Канадец до последнего держался на основной трассе, пока за круг до финиша не выполнил свой обязательный джокер. В этот же момент Робин Ларссон сошел, чем обеспечил пятое место Тимми Хансену. Сам Тимми финишировал впереди Арпина и Балдинса пятым, но потерял лидерство в пользу обоих основных пилотов на Subaru. Кевин Эриксон стал лучшим среди представителей других марок: его Honda финишировала четвертой – сразу за Баккерудом. А сам 30-летний Чемпион Европы сделал результат своим коллегам, поэтому Пастрана и Спид взяли первое и второе места соответственно. Хоть это и командная игра, но ощущение, что победил не тот пилот, который был лучшим.

На финал сезона 5 баллов преимущества над ближайшим соперником получил Тревис Пастрана. Такой интервал оставлял возможность отыграться Скотту Спиду. Тимми Хансену нужно было отыгрывать 17 баллов – тот гандикап, который он имел в World RX перед визитом в Нюрбургринг. Иронически, не правда ли?!