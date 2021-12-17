Tesla подвинься: Rivian начала поставки своего первого внедорожника

Компания уже отправила на конвейер три модели

Калифорнийский производитель электромобилей Rivian подтвердил, что он начал поставлять клиентам внедорожники R1S. На данный момент своих владельцев нашли только два экземпляра модели. Были ли это сотрудники компании или сторонние покупатели производитель не уточнил.

В любом случае компания выполняет свои обязательства, озвученные ранее. В настоящее время уже собрано 25 трехрядных электрических внедорожников и 15 из них ждут отправки. Правда до достижения поставленных целей в плане объемов пока далеко, но компания движется в нужном направлении. Помимо внедорожников Rivian также продолжает поставки электропикапов R1T. Здесь число выполненных заказов достигает 100.

Третьей моделью, которая в скором времени отправится на конвейер, станет фургон Rivian EDV. По словам главы американской марки, до конца декабря будет собрано первые 10 экземпляров модели. При этом в компании заявили, что такой результат их полностью устраивает, так как они планировали в 2021 году только завершить сертификацию, а удалось сделать даже больше.