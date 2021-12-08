Nitro RX Миннесоты: Зрелище от Subaru WRX STi

Второй этап американской серии по ралли-кроссу Nitro RX принимала трасса ERX Motor Park в городе Элк-Ривер, Штат Миннесота. Количество участников по сравнению с первыми соревнованиями сезона увеличилось до 15 благодаря второму Honda Civic Coupe американцу Эндрю Карлсону. Новый гонщик не повлиял на раздел мест среди остальных участников.

Сам формат турнира остался прежним. В первый день происходили дуэли. Без пары остался только Тревис Пастрана, в то время как его напарник по команде Subaru Motorsports USA выиграл заезд у Кабота Бигема на Audi S1. Восток Таннера Фауста также провел в следующий раунд Peugeot 208 Кевина Хансена. В четвертьфинале Скотт Спид одолел еще один S1 Лиам Доран, в свою очередь Фрейзер МакКоннел получил штраф от судей, поэтому отдал победу в своем заезде Кевину Хансену. Швед воспользовался своим шансом вполне, когда в полуфинале одолел Пастрану, а в финале получил в соперники еще одну Subaru WRX STi Спида. В свою очередь американец на пути к главному заезду дня осилил Hyundai i20 канадца Стива Арпина.

Решающая дуэль на мокрой трассе ERX Motor Park не состоялась, поскольку Скотт Спид не смог сдвинуться со старта, поэтому четвертый балл, в режиме дорожного проезда, достался Кевину Хансену – действующему победителю Nitro RX 2019.

На правах лидера предыдущего дня по полу в первом хите заезд начинал Тимми Хансен, а вместе с ним с первой линии стартовал Тревис Пастрана. В правом затяжном повороте между двумя лидерами завязалась борьба, однако трамплин и последующий левый поворот уже были за Тревисом. Эндрю Карлсон столкнулся с Оливером Беннетом и развернул Mini Cooper последнего, остальные промчались далеко вперед. А впереди боролись братья Хансены, которых на 0,4 сек опережал Пастрана на WRX STi. В дальнейшем Пастрана только отрывался от соперников, пользуясь их состязанием между собой. Тимми раньше брата поехал на джокер, а когда следующим кругом Кевин Эрикссон совершил тот же маневр, его Honda Civic Coupe осталась впереди. Пастранна и Кевин Хансен свой джокер выполнили в конце дистанции и попали в финал.

Второй хит с первой линии начинали Скотт Спид и Стив Арпин. Феноменально стартовал Андреас Баккеруд, который в 6,5 сек. от начала заезда, используя внутреннюю дорожку, уже переместился на вторую позицию. Вместе со Скоттом Спидом гонщики возглавили заезд на Subaru WRX STi. Стив Арпин и Робин Ларссон на Audi S1 ​​в какой-то момент времени взяли болид норвежца в короб, но это не изменило расположение пилотов. Напарники по Subaru Motorsports USA уехали в отрыв, а борьба Арпина и Ларссона тормозила обоих конкурентов. Баккеруд грамотно выдерживал дистанцию ​​до напарника, поэтому оба пробились в финал. Впечатляюще, какое уверенное преимущество имели все трое пилотов на Subaru. Представители других марок еще должны были посоревноваться в полуфиналах.

Кевин Эрикссон и Стив Арпин начинали первый полуфинальный заезд в качестве лидеров. На влажном участке Кевин сохранил преимущество, которое уже во втором левом повороте потерял в пользу канадца из команды Маркуса Грёнхольма. А чуть дальше и бывший соперник финна Таннер Фауст занял желаемое второе место. Honda Civic Coupe шведа заметно утрачивала темп, Арпин контролировал отрыв. А вот Фауст ошибся в одном из поворотов и отдал две позиции Оливеру Беннету и Каботу Бигему. Бигем был в ударе и обогнал Беннета на альтернативной внешней дорожке, Фауст приближался к обоим. На последнем круге не осталось вопросов о выходе в финал Hyundai i20 Стива Арпина. Таннер Фауст упустил время в контакте с Оливером Беннетом, но имел преимущество за счет использованного джокера. Фаусту только чуть-чуть не хватило, чтобы быть вторым, впереди напарника из Dreyer & Reinbold Racing Кабота Бигема. Решением судей место в финале, наконец, достанется Фаусту.

В ПФ2 во главе стартовой решетки расположились Фрейзер МакКоннел и Тимми Хансен. В первых поворотах пилотам пришлось толкаться, а дальше вперед вырвался швед. Ford Fiesta ST ямайца осталась в преследователях, но гонщик активно наседал на Хансена, тем более что и напарник Оливер Эрикссон был сразу позади, ожидая удобного случая для атаки. Эриксон ранее соперников двинулся на джокер, после чего застрял за Робином Ларссоном. Это позволило оставить за пилотами занятые ранее места. Хансен и МакКоннелл в финале. Остальные попадали в гонку последнего шанса.

Второй этап подряд LCQ оказалась зрелищной на события. Первая попытка ее проведения завершилась разбитой машиной Лиама Дорана. Кевин Эрикссон ненамного дальше от британца уехал. И наконец, на финальном круге Кабот Бигэм разрушил свой болид Audi S1, совершив два кульбита. Сам гонщик при этом не пострадал. Учитывая, что лидеры проехали этот отрезок, красные флаги не вывешивали. Путевку в финал оформили стартовавший с поула Оливер Эрикссон, компанию которому составил Робин Ларссон, опередив Оливера Беннета.

Финальную гонку первой линии начали Спид и Пастрана. Третья Subaru WRX STi Андреаса Баккеруда расположилась во втором ряду. На этот раз заезд длился шесть кругов вместо четырех в течение второго соревновательного дня. И не сказать, что это особенно помогло соперникам. Хотя и интересный факт, что впервые в заезде по ралли-кроссу участвовало 10 машин.

С самого начала Скотт Спид сохранил лидерство, а Кевин Хансен опередил Пастрану. В этот уик-энд только Кевину удалось навязывать хоть какую-нибудь конкуренцию американским Subaru. Третью WRX STi Баккеруд повредил о земляную насыпь, и потому не удержался третьим в гонке. Хансен попытался сотворить настоящее чудо, ища альтернативную траекторию для атаки на Спида. Из плотного пелетона сзади начал отваливаться Стив Арпин. Впереди Кевин Хансен оставался в пыли за Скоттом Спидом, а к ним подъехал Тревис Пастрана. Оба лидера поехали по внешней дорожке, Тревис сумел вскочить на внутреннюю. Это и определило судьбу призеров этапа. Хансену просто некуда было деваться на более коротком 208-м, пока Спид сыграл в пользу напарника, перекрывая траекторию шведу. Пастрана втиснулся между пилотами и занял второе место в заезде.

Гонщики обороняли командный дубль, что позволило подъехать к брату еще Тимми Хансену. Следует отдать должное честной борьбе, поэтому никаких командных указаний в обоих коллективах не последовало. Тимми и Тревис выполнили джокер раньше, а Скотт и Кевин на последнем круге. В итоге топ-4 не поменялся. Баккеруд в конце потерял пятое место в пользу Фрейзера МакКонелла. Робин Ларссон также выиграл место у Андреаса, по которому сразу финишировал Таннер Фауст. Стив Арпин и Оливер Эриксон проиграли много времени из-за проблем с болидами, но были классифицированы на девятом и десятом местах.

Невероятный дубль пилотов Subaru Motorsports USA и победа Скотта Спида сравнила по очкам американца и Тимми Хансена во главе турнирной таблицы. Кевин Хансен проигрывал два балла, а Тревис Пастрана – 12. Следующие два этапа поменяли эту картину в пользу легендарного американского мотофристайлера и ралиста, а теперь еще и инициатора Nitro RX…