Новости Stellantis планирует к 2030 году поэтапно увеличить годовую выручку до ~20 млрд евро за счет развития программного обеспечения для автомобилей

Корпорация Stellantis определила основы стратегии развития собственного программного обеспечения, которая предусматривает внедрение технологических платформ нового поколения, использование существующих сетевых возможностей автомобилей для трансформации процесса взаимодействия владельцев с их транспортными средствами, а также постепенное увеличение годовой выручки (примерно до 20 млрд евро к 2030 году).

В результате трансформации современные автомобили Stellantis со специализированной электронной архитектурой превратятся в открытую программно конфигурируемую платформу, гармонично вписывающуюся в цифровую жизнь их владельцев. Этот подход значительно расширяет возможности для добавления инновационных функций и сервисов с помощью беспроводных обновлений (OTA), благодаря которым автомобили будут оставаться современными, актуальными и притягательными даже спустя годы после их производства.

«Стратегии электрификации и развития программного обеспечения будут способствовать нашему превращению в лидирующую технологическую корпорацию, предлагающую услуги устойчивой мобильности, за счет эффективного использования роста смежных направлений бизнеса, связанных с беспроводным обновлением функций и сервисов, и наивысшего качества обслуживания наших клиентов, — заявил генеральный директор Stellantis Карлос Таварес (Carlos Tavares). — Благодаря внедрению трех совершенно новых технологических платформ на основе искусственного интеллекта начиная с 2024 года, которые будут развертываться на базе четырех автомобильных платформ STLA, мы сможем увеличить скорость и гибкость за счет разъединения циклов разработки аппаратного и программного обеспечения».

До 2025 года Stellantis планирует инвестировать в трансформацию программного обеспечения и переход на электрическую тягу более 30 млрд евро.

Стратегия развития программного обеспечения Stellantis взаимосвязана с планами по электрификации, которые были подробно представлены на Дне электромобилей (EV Day) в июле 2021 года: корпорация поставила перед собой цель к 2030 году довести долю автомобилей с нулевым и сниженным уровнем выбросов (LEV) в объеме продаж до 70 % в Европе и более чем 40 % в США. Задача каждого из 14 знаковых автомобильных брендов компании — предложить передовые, полностью электрифицированные решения.

Дополнительные стратегические партнерства

Foxconn

Помимо завершения создания совместного предприятия Mobile Drive, запланированного на 31 декабря 2021, корпорация Stellantis подписала неформальный меморандум о намерениях с компанией Foxconn, целью которого стала разработка семейства специальных микроконтроллеров для Stellantis и сторонних заказчиков. Основная задача этого партнерства — создание четырех семейств чипов, покрывающих более 80 % потребностей корпорации в микроконтроллерах, что поможет значительно упростить цепочку поставок. Внедрение и установка этих продуктов на автомобили Stellantis запланированы на 2024 год.

Waymo

Stellantis также продолжает работу над совместными проектами с компанией Waymo. После того как гибридные версии автомобилей Chrysler Pacifica с технологией Waymo Driver совершили тысячи поездок в полностью беспилотном режиме по Финиксу, штат Аризона (США), Stellantis и Waymo расширяют партнерство в сфере услуг местной доставки. Опираясь на лидерские позиции Stellantis в области производства легких коммерческих автомобилей и инвестиции в электрификацию, партнеры сотрудничают в направлениях, нацеленных на коммерческое развитие. Проектные группы получат прототипы Stellantis в 2022 году.

Быстрорастущий бизнес, основанный на развитии программного обеспечения

Stellantis намеревается развивать собственный бизнес, связанный с разработкой программного обеспечения и подключаемых услуг, учитывая пять ключевых факторов:

сервисы и подписки;

функции, активируемые по запросу;

данные как услуга и обслуживание автопарков;

ценообразование автомобилей и их стоимость на вторичном рынке;

завоевание новых клиентов, удержание клиентов сервиса и перекрестные продажи.

На сегодняшний день в распоряжении Stellantis есть 12 миллионов монетизируемых автомобилей с широкими сетевыми возможностями. К 2026 году эта цифра должна вырасти до 26 миллионов автомобилей, способных приносить выручку на уровне около 4 млрд евро, к 2030 году их количество достигнет 34 миллионов, а годовая выручка составит около 20 млрд евро. Под монетизируемыми автомобилями подразумеваются автомобили возрастом до пяти лет.

Эффективно используя возможности по сбору данных, в 2022 году Stellantis запустит программу страхования на основе фактического использования, которая будет предлагаться дочерними финансовыми компаниями в Европе и Северной Америке для расширения позиций на мировом рынке.

Развертывание трех новых технологических платформ с 2024 года

На 2024 год запланировано появление трех новых платформ, которые в течение двух следующих лет будут внедряться и масштабироваться на четырех платформах автомобилей Stellantis.

В основе перехода к клиентоориентированным сервисам лежит новая электрическая/электронная (Е/Е) архитектура и архитектура программного обеспечения STLA Brain.

STLA Brain полностью поддерживает беспроводные обновления и может управлять 30 модулями, в отличие от 10 модулей, доступных в данное время, что обеспечивает ее высочайшую гибкость. Эта ориентированная на сервисы архитектура полностью интегрируется с облаком, которое соединяет электронные блоки управления автомобиля с центральным высокопроизводительным компьютером (HPC) с помощью высокоскоростной шины данных. За счет этого разрывается существующая связь между различными поколениями аппаратного и программного обеспечения, что позволяет разработчикам ПО оперативно создавать и обновлять функции и сервисы, не дожидаясь выпуска нового физического оборудования. Беспроводное обновление значительно снизит затраты клиентов и Stellantis, упростит обслуживание для пользователей и будет способствовать поддержанию высокой стоимости автомобилей на вторичном рынке.

Платформа STLA SmartCockpit, создаваемая на основе архитектуры STLA Brain, гармонично впишется в цифровую жизнь водителя и пассажиров, создавая «третье место» после дома и работы с широкими возможностями для индивидуальной настройки. Исследования показывают, что клиенты в среднем проводят в автомобилях около четырех лет жизни, и это значение лишь увеличивается.

Платформа STLA SmartCockpit, создаваемая при поддержке Mobile Drive — совместного предприятия Stellantis и Foxconn — обеспечивает функционирование решений на основе искусственного интеллекта, таких как навигация, голосовой ассистент, электронная торговая площадка и платежные сервисы.

Платформа STLA AutoDrive, разработанная совместно с BMW, предложит системы автономного вождения уровней 2, 2+ и 3 и будет непрерывно обновляться «по воздуху».

Совершенствование клиентского опыта для 14 брендов

С помощью программного обеспечения и функций, активируемых по запросу, Stellantis предоставит клиентам возможность персонализировать их автомобили в точном соответствии с собственными потребностями и желаниями благодаря беспроводным обновлениям. Это позволит развить уникальные качества разных брендов Stellantis и укрепить связь между водителем и автомобилем.

С начала этого года корпорация обеспечила выполнение более 6 млн операций беспроводного обновления и планирует к 2026 году выпускать новые версии программного обеспечения не реже одного раза в квартал.

На сегодняшний день сетевые возможности автомобилей Stellantis создают более трех трлн точек обработки данных, благодаря которым обеспечивается сбор своевременной и полезной аналитической информации. Инженеры Stellantis используют ее для сокращения цикла непрерывного улучшения автомобилей, что позволит повысить удовлетворенность клиентов и к 2030 году получить прибыль 1,1 млрд евро за счет повышения эффективности.

В рамках индивидуальных задач каждый из брендов корпорации Stellantis уделяет особое внимание использованию программного обеспечения с максимальной пользой для своих клиентов.

Таланты и эффективность имеют решающее значение

С целью поддержания трансформации Stellantis создает академию программного обеспечения и данных для переподготовки более 1000 собственных инженеров на различных позициях и развития сообщества разработчиков программного обеспечения.

Кроме того, корпорация производит набор наиболее талантливых специалистов в области программного обеспечения и искусственного интеллекта из технологических компаний и других отраслей со всего мира.

Создавая центры талантов в разных странах, Stellantis намеревается к 2024 году довести количество эффективных специалистов по программному обеспечению до 4500. Эти инженеры обеспечат реализацию амбиций Stellantis в области программного обеспечения и будут работать в экосистеме, сформированной партнерами Stellantis.