Nitro RX Юти: Ралли-кросс версии 2.0

Город Солт-Лейк-Сити в Штате Юта и спортивная арена Utah Motorsports Campus стали свидетелем первого этапа возрожденного американского соревнования Найтро ралли-кросс.

Сама формула проведения заездов изменила свой формат, в отличие от традиционной, к которой мы привыкли в World RX и ряде европейских чемпионатов.

Так, первый день соревнований состоит исключительно из дуэлей, 3 круга с обязательным джокером в каждой. Хотя первым на трассу уехал Тимми Хансен без оппонента. Ему, как и Скотту Спиду, оппонентов не нашлось, поскольку в квалификации шестнадцати принимали участие четырнадцать пилотов. А вот в первой настоящей дуэли на трассе Тревис Пастрана со своей Subaru WRX STi одолел Audi S1 ​​Лиама Дорана. Восемь победителей своих заездов попадали в четвертьфинал. На этой стадии Пастрана одержал победу у Тимми Хансена из-за прокола покрышки на Peugeot 208 последнего, а Стив Арпин из Hyundai i20 одолел Audi S1 ​​Таннера Фауста. В другой части сетки Скотт Спид выиграл свой поединок у действующего Чемпиона Кевина Хансена, в то время как Фрейзер МакКоннел со своей Ford Fiesta ST оказался ловчее Mini Cooper Оливера Беннета.

Стадию полуфиналов преодолели оба представителя Subaru Motorsports USA, но лучшим в финале стал Скотт Спид. Тревис Пастрана проиграл только соотечественнику. За каждую выигранную дуэль гонщики получали по одному баллу, поэтому по итогам первой половины с четырьмя пунктами начал лидировать Спид.

Все дуэли первого дня соревнований прошли для того, чтобы пилотов разделить на два хита по семь авто в каждом заезде. Распределение позиций на старте – согласно субботним результатам. По два лучших пилота на финише 5 кругов сразу попадали в финал.

В первой гонке МВККоннел со старта опередил Спида. После трамплина впереди обоих уже был Тимми Хансен вместе с Honda Civic Coupe Кевина Эрикссона. Замыкали заезд Оливер Эрикссон и Лиам Доран, отправившись на джокер. Шведу удалось еще и опередить британца. Со второго круга Тимми Хансену удалось получить запас над соперниками, а вот Кевин Эрикссон и Скотт Спид толкались за второе место. Дошло до того, что американец развернул болид Кевина. Это помогло его брату Оливеру получить еще одну позицию. МакКоннел отбивался от атак Peugeot 208 Кевина Хансена. Когда оба двинулись на свой джокер, а Скотт Спид вынужден был сойти с дистанции, Оливер Эрикссон стал вторым. Тимми Хансен и Оливер Эриксон пробились в финал направления.

Во втором хите события развивались более спокойно. С первой линии стартового поля отправлялись американец Тревис Пастрана и канадец Стив Арпин. Последний потерял позицию на старте в пользу Андреаса Баккеруда, и оба гонщика на Subaru WRX STi возглавили гонку. Чуть позже Арпин отыгрался у норвежца. Вся троица лидеров для джокера выбрала последний круг, поэтому ничего не изменилось до финиша заезда. Победитель Тревис Пастрана и пилот команды Маркуса Грёнхольма Стив Арпин в финале. Баккеруд и другие девять гонщиков в полуфиналах должны были определить еще по два представителя главного заезда.

В этом сегменте в двух гонках соперничали по пять спортсменов каждого заезда. В ПФ1 с первой линии начинали Скотт Спид и Фрейзер МакКоннел как победитель и полуфиналист субботы. За спинами двух лидеров происходило немало борьбы, чего стоит езда на двух колесах от Audi S1 ​​Робина Ларссона в соревновании с Кевином Эрикссоном. Однако оба победителя этапов World RX (по одному каждый) так и остались в стороне от первых двух мест.

На старте ПФ2 отлично среагировал Андреас Баккреуд, опередив своей Subaru WRX STi Audi S1 ​​Таннера Фауста. Оба гонщика по основной траектории, Кевин Хансен – альтернативной дорожке. Лиам Доран в одном из поворотов подбил болид Кевина, и Peugeot 208 того оказался в барьере. Оба гонщика продолжили заезд, который не смогли склонить в свою пользу. Баккеруд и Фауст – четвертая пара финалистов.

Оставалось определить еще пару. Для этого шестерых еще не квалифицированных за четыре гонки отправляют в гонку LCQ – аббревиатура, которая означает «последний шанс квалифицироваться». Кстати, именно этот заезд оказался наиболее драматичным.

Вернее, их было два. При первой попытке Кевин Хансен удержал преимущество поула, Оливер Беннет двинулся на петлю джокера. Напарники по команде Monster Energy RX Доран и Ларссон спорили за столь важное второе место, пока Audi S1 ​​Лиама Дорана не получил прокол задней левой покрышки, а дальше болид швырнуло в барьер. Ларссону это не помогло, поскольку он в шпильке опрокинул авто, ставшее на колеса. Третьим гонщиком на втором месте стал Кевин Эрикссон, но и его Honda Civic Coupe сломалась. Судьи вывесили красные знамена и объявили перезаезд. Уже без Дорана и старшего Эрикссона. На втором старте было две линии: первая и третья. Ларссон сразу начал отставать в результате предварительного опрокидывания, а впереди атака Беннета на Кевина Хансена не удалась. Третьим ехал Кабот Бигэм на еще одном Audi S1. Беннет даже прессинговал Хансена, пока не разбил болид на втором из трех кругов. Бигем второй? Но и он разбивает переднюю левую подвеску, автомобиль американец удерживает на трассе, а когда пересекает финишную линию, элементы подвески улетают от авто. Конечно, обновить авто в финале невозможно, поэтому зрители увидели заезд «лишь» из девяти гонщиков.

В первом же повороте Тимми Хансен протискивается вперед, WRX STi Пастраны разворачивает. Швед становится лидером, американец оказывается в самом конце. Когда пелетон собирается вместе, Fiesta ST Оливера Эрикссона на втором месте. Стив Арпин выбирается на третье место, которого преследует ямаец МакКоннелл. Хансену не особенно помогает то, что он впереди, поскольку Эрикссон держится в пол секунды за ним. Плотное движение по трассе девяти авто поднимает пыль на 70% грунтового покрытия трека в Солт-Лейк-Сити. Эриксон ранее исполняет свой джокер. Хансен остается на основной траектории, а его брат опережает МакКоннелла, когда тот допускает ошибку и ему приходится возвращаться на правильную дорожку. Эриксон выезжает как раз впереди младшего Хансена. В то же время, Андреас Баккеруд досрочно завершает финал на пятом круге. У Эрикссона также проблемы и борьбу пилот завершает. Видно и Таннера Фауста, который двигается с задымленной покрышкой и открытой водительской дверцей. Оба Хансена заезжают на свой джокер только на последнем, шестом витке дистанции. Тимми никто не мешает возвратиться лидером и выиграть Nitro RX Юты. Кевин возвращается третьим, позади Стива Арпина, но и с комфортным преимуществом над Фрезером МакКоннелом. Subaru Motorsports USA, так уверенно начинавшие уик-энд, завершают его лишь пятым местом Скотта Спида и шестым Тревиса Пастрани. Передняя левая подвеска болида Оливера Эрикссона привозит его только к седьмому месту на финише.

В тот момент лидер Чемпионата Мира Тимми Хансен лидировал еще и в Nitro RX. Сами же американцы должны провести реванш в следующий раз в Миннесоте. Сам же формат проведения соревнований с невиданным ранее количеством гонщиков одновременно рискует стать перспективным для всей ралли-кроссовой дисциплины.