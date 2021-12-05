Все видео Tesla Model 3 решили превратить в лодку: что из этого получилось

Автомобиль без проблем проделывает сложные маневры, будучи практически полностью погруженным в воду

В YouTube опубликовали видео, просмотр которого заставляет удивиться возможностям автомобилей Tesla еще больше. В нем электрокар Model 3 демонстрирует сложные маневры в воде. При этом ее уровень достигает внешних зеркал.

Несмотря на такую внушительную глубину, автомобиль с небольшим дорожным просветом чувствует себя уверенно. Он выполняет различные маневры на большой скорости, радуя собравшуюся публику.

По некоторым данным, этот Tesla Model 3 подвергся доработке. На корме автомобиля видно некое устройство, напоминающее двигатель моторной лодки. Кроме того, не бояться воды электрокару помогает сама конструкция. У него герметичное плоское днище, а также закрытые силовые агрегаты и батарея. Такая конструкция электрокаров Tesla ставит их на ступень выше автомобилей с традиционными ДВС, которые бы уже давно заглохли.