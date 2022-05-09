Ралли «Висагинас»: рекордный старт Салюка

Первое с начала российского вторжения выступление украинских раллистов состоялось в Литве, где после 8-летнего перерыва прошло ралли «Висагинас».

Гонка, фактически открывшая весенне-летний раллийный сезон в Балтии, имела довольно необычный формат – все основные события были помещены в один день. Пока в субботу утром участники соревнования проходили процедуру ознакомления с трассой, их команды закрывали все вопросы, связанные с административными и техническими проверками. После обеда началась соревновательная часть ралли, которая включала в себя десять спецучастков общей протяженностью 54,46 км. Два финальных допа проходили непосредственно в Висагинасе около семи часов вечера; так что во время ужина победители могли уже разливать шампанское в кубки, полученные за призовые места.

Когда-то давно, в начале существования Кубка Лиманов, аналогичный формат тайминга использовался и у нас – с тем отличием, что этапы лиманов всегда проходили на одном спецучастке, тогда как литовские организаторы предложили участникам пять оригинальных допов (по два прохождения каждого). В таких условиях каждый экипаж должен был продемонстрировать максимальную собранность и концентрацию – как во время ознакомления, так и в ходе самого соревнования. Отметим, что удалось это не всем: из 44 вышедших на старт тандемов финиша добрались только 35.

Экипаж Александра Салюка и Юлии Ефимовой, представлявший на этом соревновании Украину, столкнулся со своими сложностями, большинство из которых у местных спортсменов отсутствовало. Измененный из-за форс-мажорных обстоятельств график выезда, долгая дорога и задержки на границе привели к тому, что наши представители прибыли в Висагинас только к вечеру пятницы, что автоматически означало отсутствие предстартовых тестов. Фактически первый раз за руль незнакомого автомобиля Салюк сел прямо перед выездом на КЧ0 – думаем, любые комментарии здесь будут лишними…

В таких условиях рассчитывать на то, что украинский ветеран с первых километров дистанции начнет «раздавать» местным пилотам, по меньшей мере, вдвое моложе его, было бы наивно. Александр Петрович, мудро рассудив, что главной задачей для него будет успешный финиш, выбрал себе комфортный темп, который позволял гарантированно сохранить технику и не допускать критических ошибок. В этом режиме экипаж и провел гонку, финишировав на 22-й позиции абсолютного зачета – то есть фактически в самой середине пелетона. Отметим, что ближайшим из соперников Салюка на финише стал хорошо известный нашим болельщикам Каролис Кайрис, опередивший своего украинского коллегу всего на 4 секунды.

Вместе с этим необходимо обратить внимание на одну важную деталь. Приняв участие в ралли «Висагинас» в 2022 году, Александр Петрович Салюк поставил новый рекорд среди всех украинских раллийных пилотов – ведь на момент старта ему исполнилось 67 лет 7 месяцев и 15 дней! Можем только пожелать всем нынешним раллистам как украинским, так и мировым аналогичного спортивного долголетия и возможности показывать высокие спортивные результаты как можно дольше.

Что касается общих результатов ралли «Висагинас», то победу в абсолютном зачете достаточно предсказуемо одержал один из сильнейших литовских раллистов нынешних времен Доминикас Бутвилас, почти на минуту опередивший остальных участников. Напомним, что в прошлом году именно Бутвилас был главным соперником украинца Валерия Горбаня в борьбе за самые высокие награды литовского чемпионата – собственно, именно эти два пилота и заняли две первые строчки турнирной таблицы. Конечно, на продолжение этого спора мы все рассчитывали и в этом году – но теперь придется подождать до нашей победы над российскими захватчиками.