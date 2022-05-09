Джастин Бибер попал в «черный» список Ferrari

Итальянская марка запретила певцу покупать свои спорткары

Ferrari внесла Джастина Бибера в список нежелательных клиентов. Певец нарушил негласный «этический кодекс» для владельцев спорткаров итальянской марки. Он касается отношения к автомобилю, публикаций в социальных сетях и некоторых других моментов.

Причиной опалы Бибера стало «усовершенствование» Ferrari 458 Italia, одного из примерно 1200 выпущенных компаний в 2009-2015 годах. В 2016 году тюнеры калифорнийского ателье West Coast Customs установили на купе кузовной обвес Liberty Walk и 20-дюймовые колесные диски Forgiato Dieci-ECL. Кузов спорткара обклеили голубой пленкой Forgiato Blue, а в салоне появилась дорогая аудиосистема.

Но похоже, последней каплей стал не сам тюнинг, а то что певец забыл, где оставил автомобиль. Только через три недели спорткар был найдет сыщиками у отеля Montage в Беверли-Хилл. Шумиха в прессе вокруг этого инцидента очень не понравилась Ferrari.

В 2018 году Бибер продал тюнингованный Ferrari 458 Italia на Barrett-Jackson Auction за 434,5 тысячи долларов. Но купить новый он уже не сможет. В аналогичной ситуации оказались рэперы 50 Cent и Tyga, актер Николас Кейдж, боксер Флойд Мейвезер-младший, фотомодель Ким Кардашьяни и ряд других знаменитостей. Все они, по мнению производителя, плохо относились к своим Ferrari.