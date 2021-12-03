Дакар-2022 пройдет без грузовиков МАЗ

Одна из самых громких сенсаций предстоящего ралли-рейда Дакар-2022 произошла еще задолго до его начала. Спешим успокоить болельщиков, что 44-й по счету марафон не отметили – он, как и планировалось, пройдет на территории Саудовской Аравии со 2 по 14 января. А вот поклонникам команды «МАЗ-СПОРТавто» советуем набраться духу.

Сегодня, 3 декабря в Минске состоялась пресс-конференция, на которой было озвучена печальная новость – белорусскую команду организаторы не допустили к соревнованиям. Причем это выяснилось в последний момент, когда автомобили уже прибыли к парому для отправки.

Организаторы марафона в лице дирекции компании ASO (Франция) объяснили это тем, что Минский автомобильный завод попал под экономические санкции ЕС, вернее под ограничительные меры. В итоге экипаж №507 под управлением Сергея Вязовича, руководителя команды «МАЗ-СПОРТавто», а также два других – №507 и №517, с пилотами Алексеем Вишневским и Александром Василевским, были исключены из списка участников.

Таким образом, один из основных соперников российской команды «КАМАЗ-мастер», к сожалению, не сможет побороться за победу. Что ж, теперь вся надежда на западноевропейских коллег.