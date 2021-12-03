Электрический Renault Master Z.E. получил увеличенный запас хода

Компания Renault Trucks весной 2022 года выведет на рынок легкую развозную модель Master Z.E. с новыми батареями – емкостью 52 кВт.ч вместо 33 кВт.ч. Это позволит увеличить эффективный запас хода до 190 км, а по циклу WLPT City – и вовсе до 244 км. Быстрая зарядка до 80% емкости займет всего два часа, а до 100% – на час дольше. Батареи питают электромотор мощностью 57 кВт и максимальным крутящим моментом 225 Нм. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.

Отметим, что Master Z.E. будет предложен в качестве фургона, машины с бортовой платформой, а также шасси с кабиной. Всего станет доступно восемь вариантов: три по длине, два по высоте (для фургона) и в два по полной массе (3,1 или 3,5 т). На автомобиль в целом предоставят гарантию 2 года или 100 тыс. км, а на батареи – 8 лет или 160 тыс. км.

С обновленным Master Z.E. компания Renault Trucks завершает линейку своих экологически чистых моделей, работающих исключительно на электротяге. Напомним, что в нее входят также машины D Z.Е. полной массой 16 т, а также D Wide Z.Е. – в версии 4х2 и 6х2, на 19 и 26 т соответственно.