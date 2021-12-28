Команда "Камаз-Мастер" выступит на "Дакар-2022" без флага

Сорок четвертий за рахунком “Дакар-2022” відбудеться в 2022 році вже в новому статусі – його нарешті внесли в Чемпіонат світу з ралі під егідою FIA. Зауважимо, що до цього сюди входив тільки клас мотоциклів. Тепер же з’явився новий світовий турнір з ралі-рейдів, який передбачає п’ять етапів: крім головної гонки в Саудівській Аравії сюди також увійшли такі змагання, як “пустельний виклик Абу-Дабі”, “Ралі Казахстан”, “Ралі Андалусія” і “ралі Марокко”.

Ось тільки для “Камаз-майстер” чемпіонський статус “Дакар” не надто радісний – команді дозволили брати участь в перегонах без зображення російського прапора на машинах і екіпіровці гонщиків, а також без виконання Державного гімну. А вся справа в допінговому скандалі 2020 року, після якого всі російські спортсмени отримали статус нейтральних на всі чемпіонати світу в 2021-2022 рр., це ж стосується і Олімпіади. Зазначимо, що до цього організатори “Дакар-2022” через обмежувальні заходи ЄС відсторонили від участі в майбутніх перегонах білоруську команду “МАЗ-СПОРТавто”.