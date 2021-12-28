Теперь только электромобили: Hyundai закрывает центр разработки ДВС

Автомобили с ДВС еще выпускаться будут, но новых моторов можно не ждать

Hyundai провела масштабную реструктуризацию своего главного технического центра в южнокорейском Намьянге. Речь идет не о сокращении персонала. Производитель полностью упразднил некоторые важные подразделения, заменив их новыми, более актуальными.

Как сообщает Business Korea, первым под удар попал центр по разработке двигателей внутреннего сгорания. Это говорит о том, что компания больше не планирует создавать новые топливные моторы. В дальнейшем главным направлением станут электромобили.

Команду инженеров, ранее занимающуюся разработкой двигателей, задействуют на новом приоритетном направлении. В частности, они будут заниматься созданием еще более эффективных силовых установок для электрокаров. Также в Намьянге начнет действовать новый Центр разработки аккумуляторов.

Такими действиями Hyundai Group в очередной раз продемонстрировала серьезность своих намерений в плане перехода на выпуск электромобилей. Компания только в этом году представила несколько новых моделей под марками Hyundai, Kia и Genesis. Некоторые из них уже поступили в продажу, а другие появятся в ближайшие несколько лет. Помимо электромобилей, компания работает над технологией водородных топливных элементов.