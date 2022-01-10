На Дакаре 2022 поведали о проекте 2030 года  

В рамках проходящего 44-го по счету ралли-рейда Дакар 2022 команда Riwald Dakar Team провела пресс-конференцию, касающуюся амбициозного проекта Dakar Future Project 2030. Главная его цель – провести к намеченному сроку гонку на полностью безвредных автомобилях, используя электромобили и альтернативное топливо.

Несколько команд сегодня уже работают над экологически чистыми раллийнымиа машинами. И первопроходцем здесь стала Riwald Dakar, которая еще в 2019 году начала сотрудничество с чешским партнером MKR Technology в области разработки гибридного грузовика. А на нынешних соревнованиях в классе T1+ команда Audi Sport уже выступает на электрическом внедорожнике Audi RS Q e-Tron.

Что же касается грузовиков, то, помимо Riwald Dakar, на Дакар 2022 также участвует гибридная машина марки Hino команды Team Sugawara, которая завершила 7-й этап на 10-м месте, уступив лидеру 17 мин.

А вот раллийный грузовик Renault C460 Hybrid, на котором Герт Хузинк из Riwald Dakar ездит с прошлого года, на 6-м этапе вошел в пятерку лучших, а на 7-м приехал шестым, уступив лидеру лишь 7 мин. Его машина, помимо дизельного двигателя оборудована еще и электромотором, который обеспечивает дополнительную мощностью в 205 л. с., когда это нужно. Система работает безупречно и очень помогает в непредвиденных ситуациях.

«На первом этапе у нас случился разрыв трубки между интеркулером и турбокомпрессором, из-за чего дизельный двигатель потерял мощность. Благодаря помощи электродвигателя мы смогли нормально доехать до финиша. Таким образом, гибридная технология служит дополнительной страховкой “, – комментирует гонщик.

На Дакар-2022 также впервые принимает участие и первый грузовик, работающий на водороде. Эта машина команды H2 Racing Truck, разработанная французской компанией Gaussin. Пока что она не выступает в основном зачете, а едет в режиме испытаний для отработки новой технологии. В любом случае декарбонизация так или иначе придет на Дакар. Ждать осталось совсем недолго.