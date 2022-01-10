В Украине появились интересные автовышки 4х4

Завод коммунальной техники «Техкомплект» на днях поставил в адрес компании «Черниговоблэнерго» два автогидроподъемника Comet, собранных на шасси IVECO Daily 55S18H (4х4). Это первый случай монтажа данным предприятием автовышек на внедорожной модели Daily. Напомним, что до этого для таких целей на заводе использовались полноприводные шасси марки КрАЗ-5233НЕ (4х4) и МАЗ-5302 (4х4).

Что же касается новинки, то на IVECO Daily 55S18H установиили итальянский автогидроподъемник Comet 19-2-14 HQ. Монтажная сварная рама и выдвижные опоры (аутригеры) изготовлены на предприятии «Техкомплект». Немаловажно, что для этого использована сверхпрочная шведская сталь Ssab Strenx 700 МС.

Автовышка имеет максимальный вылет 14 м и рабочую высоту подъема 18 м. Люлька грузоподъемностью 250 кг может вращаться на 90+90 град., а вся наземная часть автогидроподъемника – на 360 град. Заметим, что автовышка данной модели может устанавливаться и на шасси иных производителей – главное, чтобы оно было рассчитано на полную массу не менее 3,5 т.