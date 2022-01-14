Украинская команда КГАМК успешно финишировала на "Дакар Классик 2022"

Вот и завершился самый сложный, 44-й по счету ралли-рейд “Дакар 2022”, проходивший в Саудовской Аравии с 1 по 14 января. Для наших болельщиков эта гонка запомнится, прежде всего, командой Киевского городского автомотоклуба. Экипаж в составе президента КГАМК и многократного чемпиона Сергея Малика, штурмана Любомира Шумакова и механика Сергея Мартовенко доехал до финиша.

Команда выступала на “Дакар Классик”, где участвуют автомобили до 2000 года выпуска. Их машина – грузовик Renault Kerax D-50 4х4, оснащенная 12,8-литровым 700-сильным двигателем, достойно перенесла все тяготы 14-дневного марафона, преодолев порядка 7800 км.

Несмотря на некоторые технические проблемы, в частностности с двигателем и коробкой передач, наши выступили достойно. В итоге команда КГАМК заняла 11-е место в группе грузовых автомобилей Н1Т. По словам Сергея Малика, это ралли не зря называют самым сложным в мире, ведь на нем железо просто не выдерживает.

Однако долго отдыхать команде КГАМК после “Дакар Классик” не придётся. Наши спортсмены снова рвутся в бой и едут в Монако, где с 31 января по 2 февраля пройдёт международное ралли классических автомобилей – Rallye Monte-Carlo Classique. Ребята примут в нем участие на легендарном украинском автомобиле ЗАЗ-965. Пожелаем им удачи!