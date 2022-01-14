MG ZS: претендент в акции "Автомобиль года в Украине 2022" (видео)

В прошлом году на украинский рынок вернулся бренд MG и представил сразу несколько моделей. Одна из них – кроссовер MG ZS. Этот бренд хоть и не в диковинку, но история у него довольно интересная! Давайте вспомним, как все начиналось.

История компании MG очень интересная, насыщеная и началась более ста лет назад. Тогда компания называлась Morris Garages, что точнее всего можно перевести как “Автосалоны Морриса”. Основанный англичанином Уильямом Моррисом дилерский центр в 1910 году был одним из самых больших в Оксфорде. Свой первый автомобиль Моррис выпустил в 1913 году, он назывался Моррис Оксфорд и был собран из узлов и агрегатов разных компаний. Впоследствии один из менеджеров компании убедил Морриса выпускать собственные автомобили под собственным брендом – именно так появился MG.

В 50-е годы прошлого столетия произошло слияние с компанией Austin, вступление в British Motor Corporation, впоследствии British Leyland Corp. В 90-е годы фирма перешла под крыло BMW, а спустя некоторое время – в собственность китайского концерна SAIC. Именно с того времени, с 2007 года, и начинается новейшая история бренда. Часть производства возвращается в Великобританию, а модельный ряд начинает полностью трансформироваться. И если в начале 2000-х под именем ZS выпускался седан и лифтбэк (перелицованный Rover 45), то с 2017 года это новая модель – среднеразмерный кроссовер.

Габариты новинки 4323 мм в длину, 1809 мм в ширину и 1653 мм в высоту. Колесная база – 2585 мм. Плоский капот, вертикальная передняя часть с характерной крупной решеткой радиатора делают модель более солидной и визуально крупной. Характерной чертой при взгляде в профиль является маленькое окошко.

А более подробно про MG ZS, про его интерьер, технологии, оснащение и комплектации смотрите в нашем видео: