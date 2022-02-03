Украинцы финишировали на ралли "Монте-Карло Классик 2022"

Проводившееся с 31 января по 02 февраля ралли «Монте Карло Классик 2022» ознаменовалось участием в нем семи украинских экипажей. Пятеро из них выступали на машинах Запорожского автозавода.

Главный кубок в классе до 900 см куб. достался экипажу под номером 406, представляющему Киевский городской автомотоклуб. Победный ЗАЗ-965АВ 1969 года выпуска пилотировал президент КГАМК, известный гонщик и многократный рекордсмен Сергей Малик, а штурманом был Геннадий Вильгоцкий.

Второе место занял литовский экипаж №407 (Т. Виткевичюс, В.Толейкис) на ЗАЗ-965 выпуска 1968 года. «Бронза» досталась нашему экипажу №408 (Павел Данченко, Игорь Левченко) на ЗАЗ-965, который изготовили в далеком 1961 году.

Нельзя не отметить и украинский экипаж №410 (пилот Людмила Кравс, штурман Евгений Кравс), которые выступали на ЗАЗ-965А выпуска 1967 года и завоевали Приз зрительский симпатий в неофициальном костюмированном конкурсе «Элеганции».

Удачно выступили украинцы и в классе автомобилей до 1200 см куб. Третье место завоевал экипаж №404 (Юрий Бомбардеров, Виктор Поваров) на «Москвич-408». Пятое место опять же за нашими – у экипажа №405 (Роман Щипков), выступающего на ЗАЗ-966 выпуска 1971 года.

Отметим, что на ралли «Монте-Карло Классик 2022» бок о бок с нашими ребятами выступали также экипажи из дальнего зарубежья. Это французские на MG YB (1951 г.), Triumph TR4 (1961 г.) и Fiat W1/9 (1979 г.). Были также англичане – на Triumph Spitfire (1969 г.), Volkswagen 1200 (1969 г.) и Marauder (1951 г.) и один экипаж из Дании, на Lotus Europa (1973 г.).