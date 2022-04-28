Украинцы примут участие в литовском ралли «Висагинас»: у Салюка новый штурман

Организаторы литовского Rally Cup официально пригласили к себе на гонку выдающихся украинских спортсменов Александра Салюка и Леонида Косянчука. Целью выступления украинцев на данном мероприятии является не только завоевание очков. Скорее всего это дипломатическая миссия.

Появление на международном соревновании легендарных украинских раллистов должно показать миру, что жизнь в Украине продолжается, а украинцы продолжают борьбу по всем направлениям, в том числе и в спорте.

Но, к сожалению, Леонид Косянчук не сможет принять участие в гонке, поэтому штурманом Александра Салюка станет харьковская спортсменка Юлия Ефимова. Как рассказал Салюк, принимая такое решение, он учел советы многолетнего напарника, аргументы своего старшего сына и остальных участников команды «БудуНасыпать».

Юлия Ефимова присоединилась к киевскому коллективу только этой зимой. До этого она в течение 2-х лет участвовала в соревнованиях Кубка Лиманов и чемпионата Украины, выступая вместе с днепровским пилотом Андреем Волошиным.

«Целью выступления экипажа Салюка и Ефимовой не является достижение высочайшего спортивного результата – но, несмотря на это, спортсмены тщательно готовятся к соревнованию. Соревновательная дистанция ралли «Висагинас» не считается слишком большой – всего 54,4 боевых километра. Но совокупность факторов – новый штурман, незнакомый автомобиль, необычные дороги – превращает эту, казалось бы, «легкую прогулку» в серьезный вызов для пилота. К тому же все три десятка участников ралли, конечно же, рассчитывают не просто стартовать вместе с легендарным украинцем, но и опередить его. Надеемся на огромный опыт Александра Петровича, который поможет ему достойно представить Украину на этом соревновании», – говорится в сообщении на сайте проекта «Ралли в Украине».

Также от имени проекта была выпущена партия эксклюзивных штурманских тетрадей. Их распродадут во время соревнования, а вырученные средства отправят в благотворительный сбор, который будет проходить во время мероприятия в поддержку Украины.