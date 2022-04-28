В Украине нашли способ разгрузить приграничные пункты пропуска

Несмотря на то, что массовая эвакуация украинцев в страны Европы закончилась, очереди на границах все равно остаются. Они не позволяют гуманитарным грузам быстро въезжать на территорию Украины.

По словам председателя Закарпатской области Виктор Никита, для оптимизации пропуска гуманитарных грузов, которые следуют из ЕС через Словакию в Украину, будет обустроена новая полоса движения. Она появится в пункте пропуска «‎Ужгород – Вишне Немецкое» и позволит эффективно выполнять задачи транзита грузов.

Чиновник подчеркнул, что дополнительная полоса будет обустроена с обоих сторон КПП. Работы по ее оборудованию уже начаты.