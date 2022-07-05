Внимание, на дорогах Киева снова бетонные блоки и "ежи"

На дорогах Киева снова появились бетонные блоки и металлические “ежи”. Водителям следует быть внимательными, особенно в темное время суток. Такие препятствия плохо видны, а при быстром движении в темноте они представляют смертельную опасность. Так что, будьте внимательны, соблюдайте скоростные ограничения и ограничения комендантского часа.

Также следует учитывать уменьшение количества проездных полос, что уменьшает скорость движения потока. В условиях, когда в город вернулось много людей, это может быть причиной пробок.