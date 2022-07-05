На аукцион выставили легендарный автомобиль Зеленского

Сегодня появилась возможность купить автомобиль, на котором в свое время ездил Василий Голобородько из пророческого сериала «Слуга народа», которого, как известно, играл Владимир Зеленский, действующий Президент Украины. Пикап Chevrolet Silverado 2005 года выпуска выставили на благотворительном аукционе.

Интересно, что эта машина еще в начале полномасштабной российско-украинской войны сразу была отправлена на фронт. Выкрашенный в защитный окрас и с пулеметом в кузове она отлично себя показала на поле-боя. А теперь идет на заслуженный отдых. На вырученные деньги организаторы аукциона хотят купить автомобиль поновее, а может даже несколько. Стартовая цена составляет 7500 долларов. Чтобы принять участие в аукционе нужно внести депозит в размере 5000 грн.

Что касается самого Chevrolet Silverado, то он оснащен 4,3-литровым бензиновым двигателем, который перевели на газ. Оснащение довольно богатое – кожаный салон, электропакет, кондиционер, мультимедиа Pioneer и сабфуфер, плюс камера заднего вида.