Электромобильность или электрозависимость — насколько удобно ездить на электромобиле?

Последнее время новости из мира электромобилей приходят все чаще. Новые разработки, серийные модели, модификации, рост продаж – сплошные радужные перспективы! Вторят им и адепты автомобилей с электромоторами. Мол, срочно надо пересаживаться на электро, потому как ДВС это зло, а дизельные машины так вообще экологическая катастрофа! Почитаешь, послушаешь и уже чуть ли не в автосалон идти хочется. Благо, и предложение сейчас украинском рынке электромобилей немаленькое – более двадцати моделей, предлагаемых официально плюс различные предложения от серых дилеров. В общем, практически на любой вкус и кошелек. Хотя все же не на любой – чтобы заполучить себе новый официальный электромобиль, нужно приготовить около 1 млн.грн. Не боитесь рисковать? Тогда ищите на неофициальном рынке – там есть модели и вдвое дешевле, и даже по 300-400 тыс. грн. Примерно такие деньги просят за электро-хэтчбеки B-класса. Но сейчас речь даже не об этом, а об удобстве и эксплуатации.

Электромобили попадают к нам на тест довольно регулярно, поэтому некий опыт и наблюдения у меня уже накопились. А наиболее он интересен с наступлением холодов! Первое и самое главное, что нужно понимать, что чем ниже температура, тем меньше запас хода. Это становится ощутимым уже даже при -1 -2С. Например, остаток пробега на 70% при далеко не слабой батарее может составлять примерно 200 км. При чем согласно методики WLTP эта модель должна проезжать свыше 400 км… Но то в идеальных условиях испытаний, а вот в реальной жизни цифра отличается! С одной стороны вы можете возразить, что на день или даже несколько точно хватит, ведь как правило суточные пробеги обычных автомобилистов не так и велики. Но если вдруг надо ехать чуть дальше, чем обычно? А если в небольшое путешествие? Все, с наскока не уедешь, к такой поездке нужно готовиться.

Как минимум, полностью зарядить батарею и внимательно изучить сеть зарядных станций по пути и в месте прибытия. Итак, едем на зарядку! И тут хорошо бы иметь несколько приложений / карточек разных компаний, предоставляющих такие услуги. Это позволит вам хоть как-то расширить географию зарядок. Само собой, это разные счета, способы оплаты и списания. Не очень удобно, но иногда выручает. Неплохо предварительно проверить, работает ли нужная станция и тип зарядки – приложение в смартфоне, как правило, это показывает.

И вот приезжаете вы такой довольный и положительный подзарядиться, а на месте для зарядки стоит… обычный автомобиль. Да, с ДВС. Просто его там запарковали, потому что место было свободное, и все. Уверен, что хоть раз с такой ситуацией сталкивался каждый владелец электромобиля. Дальше – как повезет, но иные машины оставляют надолго. Знаю, за это предусмотрен штраф, вот только кто его будет взимать, например, в спальном районе вечером?

Но даже если есть место и вы подключились к зарядке, очень даже может быть, что она вдруг “заглючит” или что-то пойдет не так. Это же электрика – наука о неконтактах! Шутка конечно, вот только когда у тебя запаса хода километров на 60, а ты и лишний раз салон прогреть боишься, чтобы не растерять драгоценные киловатты, то как-то и не очень смешно. И в этот момент совершенно все равно, за сколько электромобиль может разогнаться до “сотни” и какая у него приемистость.

Как вы наверное уже догадались, все эти напасти произошли со мной одновременно! Надо ли говорить, что ни о какой мобильности речь уже не шла, тут хоть бы машина вообще не встала. Оставался вариант зарядится по “медленной” зарядке, часов за 6-7, но это значило оставить машину у зарядки на ночь в соседнем квартале. Без присмотра, без охраны и “под напряжением”. Нет уж, спасибо…

А теперь вопрос! Можете ли вы себе представить такое на АЗС? Чтобы была 1 колонка, и та занята запаркованной машиной, которая не заправляется а просто приехала постоять? Смешно, согласен.

В итоге, вместо поездок выходного дня я всерьез озадачился зарядкой электромобиля, ведь запаса хода минимум и ехать надо было наверняка. Нашел, зарядился в вечернее время, так как днем было занято: после получаса быстрой зарядки (это та, которая выдает 50 кВт), заряд поднялся до 40%, а запас хода – до 100 км. И что, такие процедуры проходить каждый второй вечер?

Вот и получается, что электромобиль немалой стоимости так вот просто покрыть запросы мобильности не может. И из средства передвижения, которое должно облегчать вам всяческие передвижения, он превращается в современный, модный и дорогой гаджет. И если у вас нет к нему персональной зарядки (речь не о шнурке, а о зарядной станции), владение таким транспортом не будет столь беззаботным, как возможно рассказывает вам друг или коллега на работе. А говоря о персональной зарядке я имею в виду частный дом или гараж с надежной проводкой, где вы гарантированно сможете зарядиться на ночь “до полного”.

Так что пока электро-инфраструктура не начнет эффективно развиваться, пока коллеги автомобилисты будут просто так парковаться на местах для зарядки электромобилей и пока цена входа в этот сегмент не станет более лояльной, я остаюсь приверженцем ДВС.

P.S. Большую часть электроэнергии Киев получает от Трипольской ТЭС, основным топливом которой является уголь, а запасным – мазут и природный газ. Выбросы вредных частиц происходят не только от выхлопа, а от механизмов автомобиля – тормозной системы, трения шин и так далее.