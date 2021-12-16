Закон о локализации производства принят - как он повлияет на государственные закупки автотранспорта

Сегодня, 16 декабря Верховная Рада 323 голосами приняла закон о локализации производства 3739. Это чрезвычайно важное событие, положительное действие которого украинская промышленность будет испытывать не менее десяти лет, отмечает Дмитрий Кисилевский в Фейсбук.

Согласно закону с середины 2022 г.. на государственных тендерах при закупках городского транспорта, коммунальной техники, железнодорожного транспорта, продукции энергетического машиностроения и аэроспейса потребуется не менее 10% украинской составляющей. Ежегодно этот порог будет увеличиваться на 5%, пока не достигнет 40%. И будет оставаться таким до конца 10-летнего срока.

Кабмин получил право расширять перечень товаров, на которые распространяются требования локализации. Увеличивать на 10% или уменьшать на 5% требование локализации на конкретную категорию товаров на 1 год. И на конкретную закупку уменьшать требование локализации до нуля на случай какой-то экзотической срочной потребности.

Из под действия требований локализации пришлось исключить ЕС, США и ряд других стран – подписантов GPA (соглашение ВТО о публичных закупках). Их доля в указанных категориях товаров около 20%. На другие страны, которые поставляют 80% импорта по указанным категориям, требования локализации будут действовать. Это Беларусь, Турция, Китай и другие, которые не подписывали GPA. Это неприятный компромисс, на который были вынуждены пойти из-за блокирования этого законопроекта нашими европейскими партнерами. Но он позволил его принять и двигаться дальше.