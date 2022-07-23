Лето 2022 г. Выбираем детский транспорт

Дорогие друзья, наши лучшие пожелания вам и вашим деткам! Лето 2022 года, к сожалению, не самое лучшее лето в истории современной Украины. Но мы живем, растут наши детишки, солнышко греет, иногда, припекает, дождик обильно поливает нашу землю. Все мы выходим на улицу по своим нуждам. Конечно же любящие мамочки и папочки заботятся о своих детишках, которым тоже нужны прогулки на свежем воздухе каждый день. А для этого нужен качественный детский транспорт! Поэтому сегодня мы хотим рассказать, какие бывают коляски (иногда их называют «летними»). По каким основным характеристикам они делятся. И на что нужно обращать внимание.

Конечно, у каждого человека есть свои соображения при выборе того или иного товара. Коляски в этом не исключение. Но мы хотим отметить основные критерии по которым разделяют и, соответственно, покупают прогулочные коляски.

– Вес коляски.

– Компактность в сложенном состоянии.

– Размер спального места.

– Угол наклона спинки.

– Функциональность.

– Сезонность.

– Тип складирования.

– Качество материалов.

– Наличие амортизации.

– Комплектация.

– Возможность установки автокресла.

– Сервисное обслуживание.

– И т.д.

Как Вы понимаете, этот перечень не является исчерпывающим. На примере конкретных моделей детского транспорта, мы наглядно продемонстрируем соответствие тем или иным критериям. Нами было определено 5 основных категорий.

Легкая коляска. В нашем понимании коляску можно назвать легкой, если она весит не более 6 кг. Если она весит больше, то это уже обычная прогулочная коляска. Эту категорию представляет коляска от польского производителя ANEX Air-Z. Её фактический вес – 6 кг. Это очень классный вариант для прогулок по городу. Компактный вариант для поездок. В сложенном виде её габариты, следующие: 58/46/25 см. (д/ш/в). Говоря о габаритах коляски, всегда возникает вопрос: можно ли ее заносить на борт самолета? Ответ. Надо уточнять у авиаперевозчика, какие у них предельные размеры ручной клади? Эта модель интересна еще тем, что ребенок может находиться в двух положениях: «лицом к родителям» и «лицом по ходу движения». Коляска действительно легкая, чтобы ее могла переносить любящая мама. А это самый главный показатель для этой категории.

Размер спального места. Очень актуальный параметр в связи с тем, что прогулочная коляска покупается не на один год. Обычно ею пользуются до 3 лет, иногда до 4 лет. Они имеют различные максимальные ограничения в весе ребенка, в частности: 15/17/22 кг. Поэтому, как говорится, размер имеет значение. Представитель этой категории – голландский бренд EasyWalker с моделью Miley2. Коляска весом в 7 кг., имеет общую длину спального места – 88 см. Ножки ребенка будут находиться в удобном положении. Это один из самых больших показателей среди колясок такой весовой категории. При этом она очень компактна, когда вы ее складываете, она легко помещается в транспортную сумку с размерами: 58/44/26 см (д/ш/в). Выделяем тот факт, что коляска имеет определенную амортизацию. Очень маневренная за счет качественной «ходовой части». С лёгкостью преодолевает различные неровности и поднимается на бровку. А также она снабжена солидной комплектацией: дождевик, сумка для транспортировки.

Всесезонная коляска. Иногда прогулочные коляски называют «летними». Эксплуатация возможна только в теплые дни. Это обусловлено разными факторами: размер колеса, внутренний объем, плотность ткани и т.д. Но, покупая коляску, хочется, чтобы ребенок в ней гулял в любое время года у коляски был умеренный вес. В этом контексте представляем еще одного польского производителя BabyDesign модель Wave. Вы ничего о ней не слыхали? Это зря! Представьте себе, что длина только одной подножки достигает 27 см. А общая длина спального места – 100 см. А ширина, в районе плеч ребенка, равна 50 см. В зимней одежде ребенок будет чувствовать себя свободно. Эта модель имеет вес – 9.2 кг. Но это оправдано, как для всесезонной коляски. Со всех сторон ребенок будет защищен плотным текстилем в любую погоду. Огромный козырёк отвечает за защиту от солнца и ветра. Обладает отличной проходимостью зимой.

Тип сборки. Чрезвычайно практичная характеристика любого детского транспорта. На сегодняшний день почти все коляски складываются по принципу «книжки», благодаря цельной родительской ручке управления. Это очень удобно, потому что, как правило, при сборке шасси коляски, текстильная часть остается внутри, чем минимизируется загрязнение ткани. За уникальный тип сборки представляем голландский бренд Leclerc. Две модели Hexagon и Influencer складывается действительно одной рукой (без украшений и преувеличения). Это возможно благодаря интегрированному механизму, который складывает коляску автоматически. Достаточно нажать фиксатор (одной рукой), толкнуть родительскую ручку (одной рукой) и мы видим, как происходит фантастическое действие. Коляска складывает сама себя, без помощи человека. Невероятно! И выглядит она очень стильно.

Монофункциональная коляска. Это тот случай, когда вам хочется от коляски чего-то большего. Радуемся, что на сегодняшний день есть качественный детский транспорт с расширенным функционалом. В свете слова «качество», рассказываем о чуть ли не самом лучшем варианте (считаем по совокупности разнообразных возможностей), коляска CYBEX Eazy S Twist+ 2. Немецкий концерн создал уникальный инновационный продукт. Прежде всего, поражает функционал вращения прогулочного модуля на 360°, не снимая его с шасси. Где бы вы ни находились, очень легко разворачиваете ребенка лицом к себе. Это единственная коляска, где применяется такой механизм. Во-вторых. На шасси можно устанавливать, при необходимости, люльку (от рождения) или автокресло 0+ (от рождения). Коляска преобразуется в Travel System. При этом очень компактна в сложенном виде – 68/48/30 см. (д\ш\в). Путешествуй легко и не вынужденно.

Во всех колясках используется текстиль, имеющий европейскую сертификацию качества и безопасности. Безусловно, они имеют степень защиты от ультрафиолета UV50+. На территории Украины у поставщиков есть соответствующие сервисные центры обслуживания. Обязательно обращайте на это внимание при выборе транспорта для своих малышей.

Конечно, мы не можем в одной статье охватить все параметры, характеристики, критерии, касающиеся прогулочных колясок. Поэтому советуем переходить по ссылке, которая приведена ниже. Здесь вы найдете много информации и интересных колясок. Всем мира и добра!

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