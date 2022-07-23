Chevrolet назвал дату дебюта нового кроссовера за $20 000 – он будет глобальным

Новый бюджетный кроссовер под названием Chevrolet Seeker американская компания намерена представить 28 июля. Автомобиль покажут на специальном мероприятии в Шанхае (Китай).

Накануне дебюта производитель опубликовал первый официальный тизер автомобиля. На снимке показана передняя часть кроссовера и профиль. Но интриги не получилось, так как ранее в сеть утекли фото новинки, опубликованные в базе Министерства промышленности КНР. Судя по ним, кроссовер получит широкую решетку радиатора с сотовым наполнением, двухуровневую переднюю оптику с узкими светодиодными ДХО, C-образные задние фонари, спойлер на крыше и массивные колесные арки.

Известно, что Seeker достигает в длину 4537 мм при колесной базе 2700 мм. Высота и ширина равны 1564 и 1823 мм соответственно. В линейке компании он займет место между моделями Trailblazer и Equinox. Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 179 л.с. Он сопряжен с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Производство нового Chevrolet Seeker наладят на мощностях совместного предприятия GM-SAIC в Китае. Изначально модель выйдет на рынок Поднебесной, а затем появится и в других странах (в каких именно в компании пока не раскрывают). На местном рынке новинку в базовой комплектации будут предлагать по цене 20 000 долларов.