В Киеве начал ходить автобус в стиле лондонского даблдекера

Многие мечтают покататься на классическом двухэтажном автобусе ярко-красного цвета, т. н. даблдеккере, ставшем визитной карточкой Лондона наравне с Биг-Беном.

На днях такая машина выехала на экскурсионный маршрут в столичном парке “Победы”. Однако есть нюанс – проехаться на нем могут только детишки, ведь размеры этого даблдекера во много раз меньше настоящего.

Хочется отметить, с какой любовью сделан этот аттракцион. Это и характерная винтовая лестница на второй этаж, и чисто британские номерные знаки. Вот только руль слева, а не справа. Несмсотря на то, что верхняя палуба выполнена открытой, в её бортах прорезаны окна. Это сделано для того, чтобы детишки могли смотреть вниз во время поездки, а их, в свои очередь, могли контролировать взрослые.

А что касается настоящего лондонского даблдекера, то в нем также могут посидеть киевляне и гости столицы. Машину AEC Routemaster привезли в столицу ещё в 1999 году и сегодня она работает в качестве кафе на ул. Городецкого. Правда, прокатиться на нем, увы, нельзя.