Нацполиция задержала чиновника, который присвоил 62 тонны топлива (видео)

В Украине наблюдается острая нехватка топлива, которое в условиях войны является стратегически важным продуктом. Несмотря на это, некоторые чиновники позволяют себе воровать горючее.

Так, сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины и Главного следственного управления Национальной полиции Украины разоблачили преступную деятельность одного из руководителей базы топлива подразделения Одесской железной дороги. Известно, что он украл более 62 тонн горючего на общую сумму 1,4 млн гривен.

«В соответствии с актами, на базу топлива прибыли вагоны-цистерны со 180 тоннами дизеля. Их должны были поставить на учет и сделать соответствующие записи в документах. Однако руководить базы поставил на учет не все цистерны. Неучтенное горючее он реализовал третьим лицам, а средства использовал на собственные нужды»‎, – говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, во время обыска у чиновника изъяли 70 тысяч долларов и 500 тысяч гривен. Ему объявили о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение/растрата имущества в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать руководящие должности, а также с конфискацией имущества.