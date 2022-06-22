Британцы переделывают старые Defender в электрички

Британская компания Electrogenic представила комплект для переоборудования дизельного Land Rover Defender в электромобиль.

Вместо двигателя внутреннего сгорания устанавливается 120-сильный электромотор с крутящим моментом 235 Нм, что близко к показателям «родного» дизельного агрегата Дэфа. Электромотор подключают к штатной коробке передач. Поэтому машина сохраняет всю свою внедорожную трансмиссию с пониженным рядом и блокировками. Под капотом также установлены аккумуляторные батареи емкостью 52 кВтч.

Заряжается система через зарядное устройство с разъемом Type 2. Зарядка поддерживает мощность до 7,5 кВт. На полную зарядку батареи понадобится около 7 часов. Запас хода такого Defender составляет около 160 км. По подсчетам Electrogenic такое переоснащение окупится за 4 года эксплуатации.