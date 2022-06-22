ВСУ показало в действии украинскую РСЗО «Буревій» (видео)

В борьбе с оккупантами украинские защитники используют новейшую реактивную систему залпового огня «Буревій». Ранее машину демонстрировали на видео в полевых условиях, а теперь показали ее в действии.

Где именно применяется украинское РСЗО не называется. Однако незнание этого факта никак не отменяет эффективность данной системы в борьбе с захватчиками. Судя по видео, сила удара довольно мощная. Так что оккупантам однозначно было жарко.

«Буревій» является модернизированной версией системы залпового огня «Ураган». Она построена на шасси Tatra T815-7 с колесной формулой 8х8 и отличается высокой проходимостью. Установка может вести огонь по позициям противника на расстоянии до 60 км реактивными снарядами калибра 220 мм. РСЗО получило цифровую систему управления огнем.