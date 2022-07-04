Аэродинамические полуприцепы Schmitz EcoGeneration стали еще экономичнее

Компания Schmitz Cargobull на предстоящей международной выставке IAA Transportation 2022 в Ганновере покажет свою прицепную технику под лозунгом «Инновации для эффективности транспорта». Прежде всего, изменения касаются улучшения аэродинамики, что снизило расход топлива и вредные выбросы. Повышена эффективность рефрижераторных полуприцепов. Также особое внимание уделено сокращению веса при сохранении надежности и более широкому использованию телематики. Все это призвано уменьшить совокупную стоимость владения (ТСО) парком.

Сегодня остановимся на аэродинамических тентованных полуприцепах семейства EcoGeneration, появившихся в 2021 году. Исследования показали, что если использовать полуприцеп в аэродинамическом режиме (с наклоненной крышей) только в 50% всего рабочего времени, то это позволяет ежегодно уберечь атмосферу от 2,3 т СО2 и сэкономить порядка 1000 евро. И так на протяжении всего срока службы – 1 млн км. Как показала практика, перевозчики на аэродинамических полуприцепах Schmitz Cargobull добиваются экономии топлива в 5 – 10%.

Теперь такие полуприцепы получили ряд новшеств, еще больше улучшающих экономичность. Начнем с системы сдвижного бокового тента POWER CURTAIN, которая не требует внутренних планок-усилителей, а потому облегчает конструкцию и ускоряет процесс погрузки-разгрузки.

Также для модели S.CS EcoFLEX фирменная система телематики Trailer Connect входит в стандартное оснащение. Более того, отныне система может фиксировать степень наклона крыши аэродинамического полуприцепа, что позволяет оптимизировать процесс перевозок.

Кроме того, на корме появился аэродинамический ящик под запасные колеса, что позволяет улучшить экономичность на 3%. На полуприцепах также дебютируют и светодиодные задние фонари.

Напомним, что полуприцепы EcoGeneration доступны в трех моделях. Это EcoFIX – c облегченной конструкцией и фиксируемой аэродинамической крышей. Они идеальны для перевозок тяжелых грузов – рулонов металла или бумаги. Вторая модель – EcoFlex, с регулируемой в задней части крышей. Она подходит для генеральных грузов, а также для перевозки напитков. И наконец третья модель, EcoVARIOS оснащена регулируемой по наклону крышей, как сзади, так и спереди. Данный тип оптимален для автомобильной промышленности, а также грузов на поддонах.

Наклон крыши производится вручную, с использованием гидропневматического насоса. А внутренняя высота регулируется с помощью стоек.