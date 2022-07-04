Украинские десантники получат 11 бронеавтомобилей из Италии

Из Италии пришла хорошая новость – получено добро на первый в стране экспорт военной техники для неправительственной организации за пределами ЕС. Это 11 бронеавтомобилей Shield APC, которые намечено поставить в Украину, для недавно созданного десантно-штурмового батальона ВСУ, сообщает Юрий Бирюков. Осталось собрать недостающую сумму для оплаты контракта – 45 млн грн.

Отметим, что броневик Shield APC от Mobile Land Systems из ОАЭ построены на шасси собственной разработки, рассчитанном на высокие нагрузки и обладающем отличными внедорожными качествами. Так, машина может преодолевать броды глубиной до 1,5 м.

Габаритные размеры автомобиля: длина – 6308 мм, ширина 2530 мм и высота 2816 мм. Снаряженная масса – 10,5 т, а полная – 13 т. Машина предназначена для перевозки 10 человек включая водителя и имеет уровень баллистической защиты Level 2 по STANAG 4569; противоминная защита отвечает Level 1. Здесь также усиленная крыша, что дает возможность устанавливать боевые модули с различным вооружением.

Shield APC приводится в движение 6,7-литровым турбодизелем Cummins V8 мощностью 360 л.с. (1100 Нм), работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом Allison.