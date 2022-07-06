Аграриям подготовили новый большегрузный самосвал украинского производства

Завод спецтехники «Техкомплект» в самый разгар аграрного сезона освоил выпуск большегрузных сельхозсамосвалов из новой линейки AGRiLine.

Первенец изготовлен в партнерстве с дилером завода – компанией «Эридон Тех». Он построен на трехосном шасси грузовика Hongyan Genlyon 390 (6х4), рассчитанном на полную массу 33,5 т и полезную нагрузку 24,5 т.

Машина укомплектована 8,7-литровым турбодизелем Cursor мощностью 390 л. с. и механической, 12-ступенчатой коробкой передач Fast Gear. Что же касается аналогичных шасси других марок, полной массой от 32 т и выше, то рекомендуемая грузоподъемность самосвала – 20 т.

Платформа полезным объемом 35 м куб оснащена гидравликой Hyva и имеет двустороннюю разгрузку – назад или направо. Кузов изготовлен из высокопрочной стали Strenx 700. Интересно, что здесь применена особая конструкция профиля стойки, без использования труб прямоугольного сечения. Надстройка укомплектована импортной фурнитурой, а также откидной площадкой с лесенкой. В качестве опции устанавливается тентованная крыша.

Отметим, что в широкую линейку сельхозсамосвалов AGRiLine входят модели на прицепах и полуприцепах, в том числе с алюминиевой рамой.