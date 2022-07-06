Mazda презентовала новый экономичный дизельный двигатель

Несмотря на то, что большинство мировых автопроизводителей отказываются от выпуска машин с ДВС и переходят на электромобили, Mazda намерена и дальше продолжать сборку таких авто. Кроме того, марка разработала новый дизельный двигатель.

Шестицилиндровая новинка получила название e-Skyactiv D и будет использоваться в европейской версии кроссовера CX-60. Мотор объемом 3,3 литра доступен в двух вариантах – мощностью 200 и 251 л.с. Расход топлива агрегата составит 4,9-5,3 литра на 100 км.

Добиться такого результата компании удалось за счет использования 48-вольтового стартер-генератора M Hybrid Boost и технологии сгорания DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition), которая помогает достичь термического КПД более 40% и низких выбросов. Так, 200-сильный двигатель на заднеприводных версиях СХ-60 выбрасывает 127 г/км CO2, а мотор мощностью 251 л.с. на полноприводной –137 г/км CO2.