Аграриям показали самосвальный прицеп высокой разгрузки (видео)

На выставке «Агро Весна 2022», проходившей в Киеве с 15 по 17 февраля, среди представленной различной прицепной техники хочется выделить интересный экспонат. Это прицеп самосвал высокой разгрузки ПС-22, недавно изготовленный на отечественном предприятии «Завод Кобзаренко». Он оснащен 22-кубовым кузовом, который с помощью гидроцилиндров имеет высоту разгрузки 3775 мм. Размеры платформы: 4700/3150/2055 мм.

Угол опрокидывания составляет 40 град., а скорость опрокидывания – до 2 мин. Таким образом, прямо на поле содержимое прицепа может быть высыпано в полуприцеп большей емкости – например, 90-кубовый щеповоз, который наглядно демонстрировался бок-о-бок на стенде.

Грузоподъемность прицепа-самосвала составляет 11,5 т, а масса – 9500/9940 кг, с четырьмя или пятью противовесами соответственно. Габаритная длина регулируется благодаря сдвижному дышлу и варьируется от 8660 до 9860 мм. Ширина по колесам составляет 3465 мм, а высота с нашивками – 3775 мм. Прицеп оборудован осью итальянского производства, используются шины размерности 650-65 R30.5. Имеется централизованная система смазки основных узлов. Опционально можно установить разгрузочные нашивки для агрегатирования с комбайном.