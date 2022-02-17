Триумф украинских автобусов - как это было

Ровно 17 лет назад и, что интересно, 17 февраля были оглашены окончательные результаты престижного конкурса «Автомобиль года в Украине’2005». Организаторами его выступили журнал «Автоцентр», Украинская выставочная компания «АвтоЭкспо» и Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД).

Конкурс стал триумфом отечественного автобусостроения. В номинации «Лучший автобус малого класса» победила модель «Богдан-А064». Второе место заняла машина Бориспольского автозавода – БАЗ-3215 «Дельфин maxi», а третье – модель ХАЗ-3230.02 херсонского завода «Анто-Рус».

Нужно сказать, что «Автомобильная группа «Богдан» – тогдашний лидер по производству автобусов в Украине – выпустил в 2004 году 1200 машин. Городской автобус «Богдан-А064» был разработан во львовском НИИ «Укравтобуспром» специально для этой компании. Впервые он был показан на презентации продукции «Богдан», которая состоялась 23 декабря 2003 года, возле отеля «Лыбидь» в Киеве. А в марте следующего года машину представили на столичной выставке «Автобус-2004».

Модель А064 была рассчитана на перевозку 44 пассажиров и имела 14 мест для сидения. Дизель Isuzu 4HF2 развивал 103 л. с. и разгонял машину до 90 км/ч.

А вот Львовский автобусный завод сделал на конкурсе «золотой дубль», победив сразу в двух номинациях. Так, «Лучшим туристическим автобусом» стал лайнер «НеоЛАЗ» (ЛАЗ-5208). На втором месте был автобус «Богдан-А145», а на третьем – БАЗ-А079.20.

В 2005 году ЛАЗ отмечал свое 60-летие. Предыдущий, 2004 год был очень успешным для предприятия – оно изготовило 707 автобусов против 436 ед. в 2003-м.

Туристическая модель «НеоЛАЗ» стала первой в истории украинского автопрома полутораэтажным автобусом повышенной комфортабельности. Ранний образец был представлен ко Дню независимости Украины, 20 августа 2003 года. А 22 мая следующего года состоялся торжественный запуск его в серийное производство.

Автобус длиной 12 м имел 51 место для сидения. Пассажиры могли оценить кухонный модуль и биотуалет. Турбодизель Mercedes-Benz OM 457LA развивал ни много ни мало 354 л. с. Подвеска всех колес была пневматическая, прием у передних колес – независимая. Автобус достигал скорости 150 км/ч.

В номинации «Лучший автобус среднего и большого классов» победу одержал городской ЛАЗ-А183 «Сити». Второе место занял пригородный автобус «Богдан» А-145, третье – городская машина БАЗ-А411.

Автобус А-183 «Сити» был впервые представлен журналистам на заводе ЗАО «ЛАЗ» 22 мая 2004 года. Салон машины мог вместить 100 чел. и имел 28 мест для сидения. Турбодизель Deutz (Евро 2 или Евро 3) развивал 265 л. с. Он работал в паре с автоматической коробкой передач фирмы ZF. Пневматическая подвеска от венгерской фирмы RABA оснащалась система kneeling, которая для удобства посадки-высадки опускала кузов на остановках. Максимальная скорость составляла 85 км/ч.