Alexander Dennis запустит новый электробус уже без участия BYD

Хотя сотрудничество между Alexander Dennis Ltd. (ADL) и китайской BYD, процветало в течение многих лет, британский производитель автобусов, принадлежащий канадской группе NFI, похоже, хочет работать самостоятельно.. С этой целью вскоре он расширит свой существующий модельный ряд полностью самостоятельно разработанной моделью электрического городского автобуса, которая. По словам Пола Дэвиса, президента и управляющего директора компании, модель будет выпускаться как в одноэтажном, так и в двухэтажном вариантах.

На данный момент компания опубликовала только одно тизерное изображение, на котором видна только часть передней маски. Однако этого вполне достаточно, чтобы судить о новом фирменном дизайне, с ломаными линиями. Помимо фирменных дизайнеров в разработке нового облика участвовали студенты курса автомобильного и транспортного дизайна Университета Ковентри.

Что касается будущей локации производства, то пока известно только то, что машины, которые будут поставляться в Великобританию и Ирландию, точно будут собраны у себя на родине. А подробнее о технических характеристиках будет рассказано в ближайшие месяцы. По некоторым данным, недавно анонсированная серия электробусов Enviro 500EV, которая будет доставлена ​​в Гонконг, будет уже нового поколения.

По словам производителя, представители нового семейства электробусов будут предлагаться в Великобритании, Ирландии и Новой Зеландии параллельно с одноэтажными моделями Enviro 200EV и двухэтажными моделями Enviro 400EV на базе шасси BYD, что обеспечит широчайший выбор для клиентов.