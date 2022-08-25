Завершены испытания первого в мире беспилотного грузовика с технологией 5G

Недавно первый в мире электрический грузовик тяжелого класса с технологией 5G, разработанный совместно компаниями SANY и Pony.ai, прошел дорожные испытания в автономном режиме. Маршрут длиной 31 км был проложен от западных ворот Индустриального парка Intelligent Heavy Truck, затем через экспериментальный участок объездной дороги города Чанша и главную дорогу. Завершились тесты у станции замены аккумуляторов на заводе. Вся поездка заняла 55 минут и прошла через 8 перекрестков.

Дорожные испытания включали 13 типичных сценариев, с которыми можно столкнуться в реальных условиях: езду в городе со светофорами, на шоссе, в ночное время, въезд и выезд из пунктов взимания платы, а также перестроение транспортных средств. Дорожный тест был завершен системой «виртуального вождения», разработанной совместно SANY и Pony.ai, с уровнем автономного вождения, достигающим L4, где вмешательство человека не требуется.

Электрический тягач в составе 40-тонного автопоезда оснащен радаром миллиметрового диапазона, камерами высокой четкости, несколькими датчиками, системами спутникового позиционирования. А также технологиями 5G и C-V2X для отправки и получения данных и команд, в соответствии с которыми вносятся коррективы в рулевой механизм, а также процесс набора скорости и торможения. Электротягач с полуприцепом имеет запас хода 200 км и поддерживает режимы работы как с зарядкой аккумуляторов, так и с заменой батарей.