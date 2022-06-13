Алюминий и водород – рынок автобусов в ожидании интересной новинки

Производитель водородных топливных элементов Loop Energy объявил о выходе на австралийский автобусный рынок в качестве поставщика модулей Fuel Cell. Последние планируют поставить компании Aluminium Revolutionary Chassis Company (ARCC), которая была разработчиком первого в Австралии облегченного шасси городского автобуса, выполненного из алюминия, с болтовым соединеним.

Модули на топливных элементах Loop Energy будут интегрированы в модель городского автобуса ARCC Viking Hydrolight, которая должна быть запущена в эксплуатацию к 2023 году. В настоящее время ARCC участвует в ходовых испытаниях своего автобуса, проводимых в рамках правительственной программы Нового Южного Уэльса. Отметим, что штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд обязуются совместно запустить более 10 000 водородно-электрических автобусов.

«Рынок электрических автобусов быстро становится важным сегментом рынка топливных элементов», — говорит главный операционный директор Loop Energy Джордж Рубин. Управляющий директор ARCC Питер Мерли в свою очередь отметил: «ARCC гордится тем, что производит единственный в Австралии автобус с нулевым уровнем выбросов, спроектированный с полноразмерным алюминиевым шасси».

Loop Energy и ARCC планируют представить первый автобус на топливных элементах на выставке Australia Bus & Coach Expo в октябре 2022 года.